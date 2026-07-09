Primăria București propune colectarea deşeurilor pe şapte fracţii, în loc de patru cum este acum. „Plăteşti pentru cât arunci”

Primăria Capitalei anunţă că proiectele privind asigurarea curăţeniei în Bucureşti au fost discutate, joi, cu operatorii şi cu experţi din domeniul salubrităţii. Propunerile urmează să fie supuse votului în Consiliul General al Capitalei, informează PMB pe pagina sa de Facebook.

Regulamentul, dar şi două strategii de management al deşeurilor şi dezvoltare a serviciului de salubrizare s-au aflat deja în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei. Acestea sunt menite să ofere un ghid pentru primăriile de sector şi pentru operatori.

Una dintre principalele modificări propuse prin aceste proiecte este trecerea de la colectarea pe patru fracţii (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă şi deşeuri reziduale) la cea pe şapte fracţii (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă, biodeşeuri / deşeuri biodegradabile, deşeuri reziduale, deşeuri textile, deşeuri periculoase), în containere separate, fiecare cu o culoare specifică.

Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer, pentru a fi colectate mai eficient şi reciclate mai uşor.

„Deşeurile predominant vegetale care provin din gospodăriile individuale, parcuri, spaţii verzi vor fi colectate separat şi supuse procesului de compostare. Deşeurile alimentare colectate separat vor fi supuse procesului de tratare anaerobă. Deşeurile biodegradabile şi vegetale, neprelucrate termic şi nepericuloase, care provin de la asociaţii de proprietari/locatari, se pot composta în spaţii special amenajate, în regim individual sau comun”, transmite sursa citată.

De asemenea, se va implementa sistemul „Plăteşti pentru cât arunci”. Practic, tarifele de gunoi vor fi calculate în funcţie de cantitatea de deşeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate.

Vor fi amenajate Centre de Aport Voluntar, unde locuitorii vor putea aduce uleiul alimentar uzat sau obiecte vechi precum mobilă, saltele, textile, electronice şi baterii.

Proiectele prevăd şi noi reguli pentru curăţenia stradală. Astfel, utilajele de măturat şi spălat nu vor putea circula pe arterele cu mijloace de transport în comun la ore de vârf, adică în intervalele orare 6-10 şi 15:30-19.

Colectarea a 30% din deşeuri se va face pe timp de noapte, între 22:00 şi 6:00.

O dată pe lună vor fi organizate acţiuni de salubrizare unitară, care vor include simultan măturat mecanizat şi spălatul carosabilului, cu sprijinul poliţiei locale, pentru a elibera benzile ocupate de maşini parcate.

Măturile şi periile manuale vor fi înlocuite cu aspiratoare stradale prevăzute cu filtre HEPA.

„Operatorii de salubrizare vor fi monitorizaţi de primăriile de sector. Li se vor impune indicatori de performanţă, printre care: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii; tratarea aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de compostare; tratarea anaerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de digestie anaerobă; tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalaţii speciale”, precizează PMB.

Dacă nu respectă aceste măsuri, operatorii riscă penalizări între 500 şi 25.000 de lei.

De asemenea, noua strategie propune o nouă instalaţie integrată de tratare a deşeurilor, care va deservi întreg oraşul şi va cuprinde: instalaţie de tratare mecanică a deşeurilor reziduale colectate în amestec; instalaţie de tratare prin digestie anaerobă, inclusiv o instalaţie de cogenerare de energie electrică şi termică; instalaţie de compostare în sistem închis.

Toate măsurile ar trebui implementate până în 2033, menţionează Primăria Capitalei.

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Editor : Sebastian Eduard