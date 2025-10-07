Live TV

Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi

Primăria București a anunțat că pune la dispoziția locuitorilor un număr gratuit pentru sesizări de urgență, după emiterea codului roșu de ploi abundente pentru Capitală. Apelurile sunt preluate de dispeceratul instituției și direcționate imediat către echipele de intervenție.

„Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie”, se arată într-un comunicat transmis luni.

Bucureștenii care se confruntă cu probleme cauzate de fenomenele meteo pot suna gratuit la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop. „Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă”, precizează instituția.

Primăria recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice.

Citește și: Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate

