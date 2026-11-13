Primăria Capitalei anunţă că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia de neavizare a protestului de sâmbătă

Primăria Capitalei a anunțat, vineri, că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie.

„Primăria Municipiului Bucureşti anunţă vineri că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie, solicitat de trei persoane”.

PMB precizează că Tribunalul București a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat vineri că se pune „la dispoziţia instituţiilor statului” pentru ca la manifestaţia de sâmbătă din Bucureşti să fie asigurată protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale.

„Am făcut eu paşii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistenţă celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestaţii până acum”, a acuzat Simion.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declara, joi, că nu ştie să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie pentru manifestaţia de sâmbătă, menţionând că o comisie din specialişti din primărie evaluează aceste cereri, pentru că „nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa”.

„Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie”, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat dacă a avizat manifestaţia de sâmbătă din Parcul Izvor.

Editor : Ș.R.