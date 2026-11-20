Primăria Capitalei anunţă că patru oferte au fost depuse pentru cumpărarea a 100 de troleibuze articulate. Achiziţia se ridică la 596 milioane de lei, dintre care 119 milioane de lei lei sunt bani europeni nerambursabili.

„Licitaţii la vedere! Patru oferte au fost depuse pentru cumpărarea a 100 de troleibuze articulate. Comisia de licitaţie a deschis ieri ofertele. S-au înscris: Solaris Bus & Coach; Škoda Electric; Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret – Anadolu Automobil Rom; Automecanica Mobility – Yutong France. Urmează etapa de evaluare, durează 60 de zile”, anunţă PMB într-o postare pe Facebook.

Potrivit primăriei, troleibuzele articulate vor avea 18 metri lungime, podea complet coborâtă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi şi o capacitate de minimum 130 de călători şi sunt ideale pentru liniile aglomerate, relatează News.ro.

Oficialii municipalității spun că autobuzele vor avea dotări moderne: „Instalaţie de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat HVAC; Rampă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă şi al cărucioarelor; Validatoare contactless (plată direct cu cardul sau telefonul); Prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; Sisteme moderne de informare audio-video şi supraveghere video, Echipamente pentru numărarea călătorilor; Sisteme moderne de siguranţă şi asistenţă la conducere; Autonomie de minimum 20 de kilometri. Baterii de tracţiune. Astfel, troleibuzele nu vor mai rămâne blocate în caz de avarii la reţea şi vor putea circula şi pe porţiuni de traseu fără infrastructură de alimentare”.

Editor : M.B.