Primăria municipiului Bucureşti anunţă că marţi va începe golirea Lacului Herăstrău, după care va fi curăţată cuva şi vor fi făcute lucrări de consolidare a malurilor, având în vedere ca acestea se surpă.

„Start golirii Lacului Herăstrău! Începând de mâine, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti încep să scoată apa. Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă. Până atunci, relocăm raţele pe Lacul Floreasca, iar, odată ce apa va curge, peştii vor ajunge în următorul lac”, se arată într-o postare publicată, luni, de Facebook, de reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Ulterior, se va face punerea în siguranţă a malurilor, care sunt deja surpate, ceea ce face ca zona să fie periculoasă, existând risc de prăbuşire.

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Editor : Liviu Cojan