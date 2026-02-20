Live TV

Primăria Capitalei anunţă că monitorizează intervenţiile pentru deszăpezire. Câte utilaje folosesc primăriile de sector

masina care deszapezeste
Primăria Capitalei anunţă, vineri seară, că monitorizează situaţia intervenţiilor pentru deszăpezire. Primăriile de sector au anunţat că peste 370 de utilaje au fost scoase pe teren de către firmele specializate.

„Monitorizăm primăriile de sector!

Astăzi au raportat la comandamentul de iarnă cu ce efective intervin, muncitori/utilaje, dar şi cât antiderapant vor folosi operatorii de salubritate cu care au contract, pentru ninsoarea din seara aceasta”, a transmis, vineri seară, Primăria Capitalei, potrivit News.ro.

Potrivit datelor transmise de instituţia citată, se intervine astfel:

Sectorul 1 - 77 utilaje, 430 operatori manuali (130 persoane în tura de noapte  300 persoane în tura de zi) şi 1.630 tone material antiderapant;

Sectorul 2 - 67 de utilaje, 350 operatori manuali (100 persoane în tura de noapte, 250 persoane în tura de zi) şi 2.951 tone material antiderapant solid şi lichid;

Sectorul 3 - 30 de utilaje, 100 operatori manuali şi 1.200 tone material antiderapant solid;

Sectorul 4 - 71 de utilaje, 320 operatori manuali (70 persoane în tura de noapte, 250 persoane în tura de zi) şi 1.750 tone material antiderapant solid;

Sectorul 5 - 51 de utilaje, 200 operatori manuali (50 persoane în tura de noapte, cu posibilitatea de modificare/suplimentare a numărului de operatori pe schimburi, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, 150 persoane în tura de zi) şi 3.200 tone material antiderapant solid;

Sectorul 6 - 80 de utilaje, 313 operatori manuali (128 persoane în tura de noapte, 185 persoane în tura de zi) şi 2.125 tone material antiderapant.

„Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti verifică sectoarele pe teren. Dacă din nou nu-şi fac treaba pentru comunitățile pe care le reprezintă, operatorii de salubritate aflaţi sub contract cu primăriile de sector vor fi din nou amendaţi”, a mai transmis Primăria Capitalei.

