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Primăria Capitalei anunță cum se modifică traficul și transportul public pe durata lucrărilor la Pasajul Basarab

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Pasaj Basarab. Sursa foto: facebook.com/PMBucuresti

Primăria Capitalei a prezentat marți planul de trafic pentru perioada lucrărilor de reparații la Pasajul Basarab, care încep pe 20 iunie. Șoferii vor circula temporar pe câte o singură bretea, iar mai multe linii STB vor fi suspendate sau deviate pe durata intervențiilor.

Primăria Capitalei informează cum vor fi afectate circulaţia rutieră şi transportul public în perioada în care se vor realiza lucrări de remediere la Pasajul Basarab. Astfel, în perioada 20 - 29 iunie, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranţă, informează PMB pe pagina sa de Facebook.

În perioada 29 iunie - 31 iulie, maşinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers.

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea şcolii şi revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”, precizează sursa citată.

Din 20 iunie, vor fi suspendate liniile de tramvai 4 şi 11. În locul lor, STB înfiinţează linia 54, care va circula între Depou Alexandria - Zeţarilor - Şura Mare.

Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat, între Romprim - Piaţa Sudului - Dristor - Obor - Banu Manta, în ambele sensuri.

Linia 10 va circula deviat, între Romprim - Piaţa Sudului - Piaţa Eroii Revoluţiei - Trafic Greu - 13 Septembrie - Ghencea (în ambele sensuri).

Va fi înfiinţată linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 - Pasaj Basarab - Piaţa Leul - Piaţa Danny Huwe - Şos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri. De la 1 septembrie, circulaţia tramvaielor revine la normal.

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În urmă cu o zi, Primăria Capitalei anunţa că lucrările vor începe imediat ce copiii intră în vacanţă, pe data de 20 de iunie. Din septembrie, vor mai avea loc doar intervenţii punctuale, iar pasajul va fi gata până la finele anului.

Lucrările vizează: înlocuirea parapetului metalic degradat, a aparatelor de reazem nefuncţionale şi a rosturilor de dilataţie; înlocuirea sistemului de colectare şi evacuare a apei de pe pasaj; aşternerea de covor asfaltic, strat de uzură pe cale pasaj şi strat de legătură şi uzură pe rampe; curăţarea suprafeţelor de beton şi metal prin sablare, astuparea fisurilor şi aplicarea de mortare speciale, protecţie anticorozivă a suprafeţelor, protecţia hobanelor; executarea marcajelor rutiere, reparaţii la panourile fonoabsorbate; reparaţii la nivelul scărilor rulante.

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PMB menţiona că pasajul nu a fost recepţionat la timp şi ajuns „plin de rugină, degradat”, nesigur pentru pietoni şi şoferi, având fisuri la stâlpii din beton.

„Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar şi structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. Şi e murdar! A ajuns aşa pentru că, deşi a fost dat în folosinţă în 2011, nu i s-a făcut recepţia în toţi aceşti ani. Astfel că nu a putut fi întreţinut şi s-a degradat. Nici servicii de curăţenie, de pază ori de supraveghere video nu s-au putut contracta”, informa Primăria.

În urma unei tranzacţii extrajudiciare au fost readuşi pe şantier constructorii Astaldi (actualul Webuild) şi FCC, care au făcut proiectarea şi urmează să înceapă reparaţiile, alături de Trustul de Clădiri Metropolitane şi Energetica Servicii. În urmă cu zece zile, primarul general Ciprian Ciucu a semnat autorizaţia de construire.

Editor : M.I.

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