Primăria Capitalei anunță montarea șinelor de tramvai pe Bulevardul 1 Decembrie 1918

Primăria Municipiului București (PMB) montează șine de tramvai pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, iar zilele următoare începe pe Bulevardul Basarabia, se arată într-un comunicat postat pe Facebook.



„Montăm șine de tramvai și pe Bd. 1 Decembrie 1918! Este un alt tronson din lotul 1, aflat în stare avansată. Traversele și șinele deja au fost aduse pe șantier, cu trailere, autocamioane și o macara. Acum, echipele de muncitori le montează pe teren. Zilele următoare începem pe Bd. Basarabia. Utilajele transportă și descarcă plasa metalică și traversele pentru șină, iar muncitorii mai au puțin de lucru la zidul de separare. Șină nouă am montat și pe Bd. Theodor Pallady, tot parte a acestui lot”, a informat PMB.

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Lotul 1 este cel mai lung (de 18 kilometri) și cel mai complex dintre toate cele 16 loturi de șine de tramvai. Pornește de la Bulevardul Theodor Pallady și continuă pe bulevardele 1 Decembrie, Basarabia, Calea Călărașilor, bulevardul Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan, amintește Agerpres.

Pe toată distanța Municipalitatea are de modernizat patru kilometri de rețea de gaze și șapte kilometri de conductă de apă și canalizare, a mai transmis Municipalitatea.

Editor : M.C