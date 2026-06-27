Primăria Capitalei: Lucrările la Pasajul Basarab avansează. Un sens va fi închis circulației 

La o săptămână de la începerea lucrărilor de reabilitare a Pasajului Basarab, Primăria Capitalei anunță că o mare parte din schelele necesare intervențiilor au fost deja montate. În același timp, de luni intră în vigoare noi restricții de trafic, după ce calea de circulație pe sensul Bulevardul Nicolae Titulescu – Șoseaua Grozăvești va fi închisă pentru continuarea lucrărilor.

Primăria Capitalei prezintă, sâmbătă, stadiul lucrărilor la Pasajul Basarab, arătând că la fix o săptămână de la startul lucrărilor, deja o bună parte din schele sunt montate.

„Suntem şi azi pe şantierul de la Basarab! La fix o săptămână de la startul lucrărilor, deja o bună parte din schele sunt montate. Muncitorii dau jos burlanele, lucrează la curăţarea tuturor elementelor de beton, ca să poată repara fisurile apărute de-a lungul anilor, curăţă calea de rulare a tramvaielor şi toate elementele de sus şi până jos ale pasajului”, scrie Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.

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PMB anunţă că, din noaptea de duminică spre luni, se închide calea de pe sensul Bd. Titulescu – Şos. Grozăveşti, unde vor demara lucrările iar şoferii vor circula pe cealaltă cale, în dublu sens.

„Din luna august, ne mutăm cu lucrările pe pe calea Grozăveşti – Titulescu, iar cealaltă cale se redeschide circulaţiei în dublu sens. Băgăm viteză să terminăm cea mai mare parte a lucrărilor în vara aceasta, când traficul e redus. Vă ţinem la curent... Bucureştiul se transformă!”, mai afirmă Primăria Capitalei.

Editor : M.I.