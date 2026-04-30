Primăria Capitalei reorganizează Poliția Locală. Dispar jumătate din funcțiile de conducere

Primăria Capitalei a decis reorganizarea Poliției Locale a Municipiului București. Vor fi reduse funcții de conducere, dar nu și numărul de polițiști.

„Reorganizăm Poliția Locală a Municipiului București și reducem posturile de conducere la jumătate.

Din 47 de șefi vor rămâne 26. De asemenea, restructurăm din zona de tesa, funcționarii din birouri. Dar nu afectăm polițiștii locali, cei pe care-i vedeți zi de zi pe stradă, indiferent de vreme”, arată o postare pe Facebook a Primăriei Capitalei.

Astfel, din 514 angajați vor rămâne 384.

„Primarul general Ciprian Ciucu și-a propus o instituție suplă și eficientă, prezentă în comunitate. Fie că vorbim despre Circulație, Ordine Publică, Intervenții, Protecția Mediului sau Inspecție Comercială.

Banii publici trebuie să fie cheltuiți responsabil și să se întoarcă în calitatea vieții oamenilor. De data aceasta, vorbim despre siguranță”, se mai arată în postare.

