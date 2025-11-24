Live TV

Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă ecologică la preţ de apartament. Primarul: „orice lucru ieftin, la un moment dat devine scump”

Data publicării:
wc toaleta publica bucuresti
Foto: captură video Digi24
Din articol
Primăria trebuia să cumpere două „Orice lucru ieftin, la un moment dat devine scump”

Primăria oraşului Ghimbav din judeţul Braşov cumpără, printr-o achiziţie făcută prin negociere directă, o toaletă ecologică în valoare de peste 320.000 de lei, care va fi amplasată într-un parc din oraş. Primarul oraşului Ghimbav a explicat că toaleta va fi amplasată într-un viitor parc, amenajat într-o zonă cu şase sute de apartamente, unde localnicii au solicitat amplasarea unei toalete.

Primăria Ghimbav cumpără o toaletă automată inteligentă, care va fi amplasată într-un viitor parc şi care costă cât un apartament în oraş, transmit jurnaliştii locali.

„Preţul acesteia nu este deloc mic, 326.700 de lei cu TVA, respectiv aproximativ 64.000 de euro, potrivit datelor de pe platforma de licitaţii publice. La aceşti bani, în blocurile vecine noului parc poţi cumpăra un apartament cu două camere. Achiziţia a fost făcută prin negociere directă, iar toaleta care se va curăţa singură va fi furnizată şi instalată de firma Rowe Provision din Bucureşti”, scriu jurnaliştii de la bizbrasov.ro, informează News.ro.

Primăria trebuia să cumpere două

Contactat telefonic, primarul oraşului Ghimbav, Ionel Fliundra (PNL), a declarat pentru News.ro că nu a primit toate documentele financiare aferente achiziţiei, subliniind că iniţial administraţia locală intenţiona să cumpere două astfel de toalete, suma alocată fiind de 600.000 de lei.

„Şi eu am aflat din surse, haideţi să vă spun ceva: la începutul anului s-a bugetat o sumă de 600.000 de lei, sau poate mai bine, pentru două toalete automate, ecologice, cu autospălare şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Probabil că atunci când s-a verificat pentru planul anual de achiziţii s-a făcut un sondaj cu privire la ceea ce înseamnă şi ce costă o toaletă. De vreo patru ani am pus aceşti bani, dar nu am avut ocazia să ştim unde o amplasăm, pentru că nu erau anumite zone reabilitate. Acuma, în cartierul strada Victoriei, o zonă aglomerată de aproape 600 de apartamente, fosta parcare se va transforma într-un pietonal, frumos, cu fântână arteziană cu sunet, apă, lumină, culoare, un loc în care oamenii de acolo, care majoritatea sunt persoane de vârsta a treia să aibă unde să-şi petreacă timpul liber. (…) Am înţeles că anii trecuţi la Braşov s-au cumpărat la preţuri similare, dacă preţurile acestea sunt, la oraşul cel mai bogat ca buget pe cap de locuitor din România, care se autofinanţează, nu ştiu dacă am depăşit pragul de simţ, dacă acestea sunt preţurile, dar o să vă confirm mâine”, a declarat primarul Ionel Fliundra.

„Orice lucru ieftin, la un moment dat devine scump”

Edilul a subliniat că în opina sa „orice lucru ieftin, la un moment dat, devine scump”, arătând, în acest context, că tot timpul a încercat ca atunci când oraşul a făcut o achiziţie ca aceasta să fie una de calitate, chiar dacă la un preţ ceva mai ridicat.

Întrebat cum se potriveşte o astfel de achiziţie cu solicitările premierului Ilie Bolojan, coleg de partid cu primarul, ca administraţia publică să reducă cheltuielile publice.

„În momentul în care ai investiţii de anvergură, de milioane d elei, cum voi avem în zona străzii Victoriei, unde v-am spus, avem 600 de apartamente, înmulţiţi cu trei să vedeţi câte persoane locuiesc acolo, nu putem să lăsăm o investiţie să nu fie completată cu orice accesorii de care este nevoie. Oraşul Ghimbav nu este un oraş fără venituri, noi nu primim bani de la Guvernul României. Şi sunt convins că şi preşedintele partidului, la Oradea, dacă ar fi avut o investiţie majoră, cu siguranţă decât să sape o toaletă în subteran să fie neigienică, mai bine ar fi achiziţionat o toaletă cu autospălare atât pentru persoanele normale, cât şi pentru cele cu dizabilităţi”, a răspuns Ionel Fliundra.

Totodată, în momentul în care i s-a atras atenţia asupra faptului că investiţiile presupun un profit, potrivit definiţiei acestui termen, primarul a răspuns că în sistemul public „investiţiile nu sunt pentru a aduce bani, sunt pentru a crea funcţiuni oraşului şi pentru a moderniza oraşul şi pentru a fi prietenos cu oamenii şi cu cetăţenii”.

„Nu suntem o firmă privată, suntem un UAT care investeşte în calitate vieţii oamenilor”, a adăugat edilul din Ghimbav.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
2
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se luptă să devină al 17-lea primar al Bucureștiului
2025-11-15-9419
Alegeri locale 2025. Daniel Băluță și-a depus candidatura la Capitală. Sorin Grindeanu, marele absent de la eveniment
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu
primar in calduri
Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată în biroul său. Femeia implicată și-a luat concediu medical
New York, United States. 04th Nov, 2025. Democratic New York City mayoral candidate Zohran Mamdani and his wife Rama Duwaji check-in at polling station to cast their vote in the general election at Frank Sinatra High School in New York City. Credit: SOPA
Cine este Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani. „Ea este Lady Di a noastră”
Recomandările redacţiei
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28...
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului...
d trumo cu cravata in vant
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit...
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
Ultimele știri
Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei (document)
Concluziile ședinței CSAT: ⁠Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare
Lecția norvegiană privind impozitarea marilor averi: Lăsați unii milionari să plece
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ea este nora lui Tudorel Toader. Imagini de poveste de la nunta cu bărbatul acuzat acum de hărțuire
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Tabel amenzi viteză în Germania. Sume actualizate în 2025
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o...
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu