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Primăria Sector 2 explică ce trebuie făcut dacă mașina a fost deteriorată în urma furtunii de azi-noapte. „Ai la dispoziție 72 de ore”

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Copaci căzuți pe mașini
Copaci căzuți pe mașini după o furtună puternică. Foto: Facebook/ Ești din Iași dacă
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Primăria Sector 2 a distribuit pe contul său de Facebook ce trebuie făcut dacă mașina a fost avariată în urma furtunii de azi-noapte. O informație esențială: cererea trebuie despusă în termen de maxim 72 de ore.

„Ai la dispoziție doar 72 de ore de la producerea pagubei ca să depui cererea. După acest termen, dosarul nu mai poate fi procesat”, spune PS2. Totul se face în baza unui regulament adoptat de Consiliul Local (HCL nr. 336/2025), informează primăria de sector.

Ca să fii eligibil:

  • Mașina avea RCA și ITP valabile la data evenimentului;
  • Era parcată sau circula regulamentar, pe raza Sectorului 2.

Două termene de respectat:

  • Declari evenimentul la Poliția Locală / Brigada Rutieră / ISU în maximum 48 de ore;
  • Depui cererea în maximum 72 de ore.

Îți trebuie: cererea tip, copie CI și certificat de înmatriculare, RCA și ITP valabile, documentul constatator de la poliție (cu foto), un deviz de la un service autorizat R.A.R.

„Despăgubirea acoperă piesele, manopera și transportul mașinii, iar în caz de daună totală, contravaloarea vehiculului”, spune primăria.

Cererea se depune la sediul Primăriei Sectorului 2 – Direcția Generală Tehnică sau online, pe e-mail.

Regulamentul complet și cererea tip sunt pe ps2.ro

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Editor : Sebastian Eduard

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