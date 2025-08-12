Live TV

Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Primăria Sectorului 1 anunţă că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public. Precizările vin după ce presa a relatat că piaţa este ocupată ilegal de un controversat om de afaceri, trimis în judecată.

„Primăria Sectorului 1 îşi menţine ferm intenţia de a moderniza Piaţa 16 Februarie, dar va face acest lucru cu respectarea legii, asigurându-se că preluarea de la societatea privată care a administrat-o şi refacerea acesteia se vor realiza fără riscul de a fi anulate în instanţă”, a anunțat instituţia, marţi, într-un comunicat de presă.

Potrivit primăriei de sector, blocajul privind Piaţa 16 Februarie îşi are originea în perioada mandatului fostului primar, când evacuarea nu a fost demarată, iar administraţia de atunci nu a soluţionat în timp util situaţia contractuală. Astfel, din luna iulie 2024 s-a aflat pe rolul instanţei cererea societăţii Teomod Style Trading SRL pentru prelungirea contractului, cerere depusă la Primărie în 27 mai 2024.

Reprezentanţii Primăriei spun că procesul a fost încheiat abia în 29 mai 2025, când instanţa a respins, prin sentinţa civilă nr. 5711, cererea societăţii Teomod Style Trading SRL de prelungire a contractului. Aceasta înseamnă 12 luni de întârziere în demersul de recuperare a pieţei, potrivit comunicatului citat de News.ro.

După primirea motivării sentinţei judecătoreşti (11 iunie 2025), Primăria Sectorului 1 a pus-o în executare şi a notificat la data de 24 iulie 2025 societatea Teomod Style Trading SRL, solicitând eliberarea spaţiului ocupat, fără drept, în termenul impus de lege, adică 30 de zile de la data primirii acesteia. Această notificare a fost înregistrată şi la Biroul Executorului Judecătoresc Dobra & Căliman cu numărul 11119/25.07.2025.

„Toate aceste demersuri, care au ca scop readucerea pieţei în administrarea directă a Primăriei, au fost luate în baza unei hotărâri a Consiliului Local votată la 30 ianuarie 2025. După expirarea termenului de 30 de zile acordat prin notificare, Primăria Sectorului 1 va întreprinde demersurile legale în vederea preluării în administrare a Pieţei 16 Februarie. La această oră ne aflăm încă în interiorul termenului legal acordat prin notificarea de evacuare, iar orice acţiune înainte de acest termen ar fi nelegală şi ar expune Primăria unor litigii costisitoare”, se arată în comunicat.

Primăria Sectorului 1 a adăugat că, în paralel, a acţionat împotriva extinderilor ilegale ale spaţiului pieţei, realizate prin construcţii improvizate pe domeniul public.

„Pentru dezafectarea acestora, am solicitat şi am primit trei dispoziţii ale Primarului General, piaţa fiind într-o zonă protejată urbanistic de autoritatea Primăriei Municipiului Bucureşti. Astfel, prin dispoziţiile nr. 1415, 1416 şi 1417 (emise la data de 25 iulie 2025) am obţinut cadrul legal pentru a desfiinţa construcţiile ilegale de pe strada Almaş nr. 2-8 şi strada Munteniei. Imediat după finalizarea procedurilor legale de recuperare a Pieţei 16 Februarie şi eliberarea domeniului public din jurul ei, Primăria Sectorului 1 va implementa un plan de modernizare completă a acestui spaţiu comercial. Obiectivul este ca piaţa să ofere condiţii bune pentru producătorii agro-alimentari şi un mediu civilizat pentru locuitorii Cartierului 16 Februarie”, a conchis Primăria.

Potrivit snoop.ro, Piaţa 16 februarie este ocupată ilegal de Nicolae Cristescu, prin firma Teomod. Fost acţionar al clubului Rapid în perioada 2013-2016 şi membru al masoneriei, Nicolae Cristescu, în vârstă de 68 de ani, este un controversat om de afaceri care, în 2021, a fost ridicat de procurorii DIICOT, alături de Petre Geamănu şi Eugen Preda, lideri ai unor clanuri interlope.

Cercetat sub control judiciar, Cristescu a fost acuzat de constituirea unui grup infracţional şi de şantaj în formă continuată, dosarul fiind pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Editor : M.B.

