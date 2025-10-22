Live TV

Primăria Sectorului 5 a început reparaţiile la Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din 17 octombrie

Data publicării:
bolintineanu
Primăria Sectorului 5 a început reparaţiile la Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din 17 octombrie Foto: Facebook

Angajații Primăriei Sectorului 5 al Capitalei au început lucrările de reparaţii în sălile de clasă ale Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, afectate în urma exploziei din 17 octombrie. De asemenea, autorităţile locale vor monta garduri şi vor securiza intrările în scările blocului avariat de explozia soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, dar şi geamurile apartamentelor de la parter, pentru a împiedica accesul, în contextul pericolului de prăbuşire a clădirii.

Primăria Sectorului 5 a transmis că, în urma recomandărilor MAI şi ale ISU Bucureşti Ilfov, va asigura perimetrul în zona afectată prin montarea de garduri şi va securiza intrările în scările de bloc, dar şi geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbuşire al imobilului.

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5 suplimentează camerele de supraveghere din zonă şi asigură perimetrul cu agenţi locali; în caz de nevoie, Poliţia Locală Sector 5 va solicita sprijin din partea celorlalte primării de sector, pentru asigurarea perimetrului cu poliţişti locali.

De asemenea, autorităţile locale ale Sectorului 5 au început să facă lucrări de reparaţii în sălile de clasă ale Liceului Dimitrie Bolintineanu, care au fost afectate în urma deflagraţiei.

Companiile din subordinea Primăriei Sectorului 5 au început să îndepărteze molozul din curtea unităţii de învăşământ, pentru a putea face lucrările de reparaţii şi în exteriorul clădirii.

La recomandarea Inspectorului pentru Situaţii de Urgenţă şi din dispoziţia primarului Sectorului 5, angajaţii Administraţiei Dezvoltare Urbană Sector 5 au început semnalizarea rutieră provizorie pentru delimitarea perimetrului de siguranţă din proximitatea imobilului afectat şi pentru facilitarea circulaţiei rutiere din zonă în deplină siguranţă, precizează Primăria Sectorului 5.

„Pentru că un număr considerabil de locuri de parcare au fost afectate şi nu pot fi folosite fiindcă se află în perimetrul de siguranţă, Administraţia Dezvoltare Urbană Sector 5 a suspendat taxa de parcare începând cu data de 17 octombrie pentru toate locurile afectate şi până la repunerea în stare de funcţionare a zonei”, precizează Primăria Sectorului 5 al Capitalei.

Potrivit aceleiaşi surse, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 continuă campania de strângere de donaţii, în parteneriat cu Crucea Roşie Română – Filiala Sector 5, la sediul din incinta Colegiului Economic Viilor. Totodată, DGASPC S5 oferă consiliere socială şi îndrumare celor afectaţi, atât la faţa locului, cât şi la numerele de telefon: 0735.518.019, 0799.413.942 şi 0735.520.675.

Direcţia Generală de Evidenţă Persoanelor, pune în continuare la dispoziţie numărul de telefon 0721401214, la care persoanele afectate de deflagraţia din zona Rahova pot suna pentru a obţine acte de identitate sau documente de Stare Civilă.

„De asemenea, vă informăm că accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32, scara 1. Începand cu Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 2 se va putea circula normal. Accesul va rămâne restricţionat către parcările din spatele blocurilor Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32 si Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33. Pentru locatarii din Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului”, mai informează Primăria Sectorului 5.

