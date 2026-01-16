Live TV

Video Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri morale”

Primăria din Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și să pună trotuare, după ce o localnică a dat-o în judecată. Femeia locuia pe o stradă neasfaltată, dar a plătit impozit luni de zile ca pentru o stradă asfaltată. Instanța i-a dat și despăgubiri morale, informează Digi24.

Sentința instanței a venit după ce o femeie din Arad a adus dovezi că a achitat an la rând un impozit mai mare, specific unei zone cu infrastructură completă, deși strada pe care stătea nu avea nici măcar asfalt.

Proprietara a contestat această decizie și a sesizat primăria, invocând faptul că realitatea din teren nu corespunde încadrării fiscale. Autoritatea locală nu a modificat situația, iar femeia a deschis acțiune în instanță. În 2024, primăria a fost obligată de instanță să asfalteze strada, însă nu a făcut acest lucru. Un an mai târziu, instanța a acordat femei și daune morale de 25.000 lei.

Judecătorii au fost de părere că lipsa infrastructurii a afectat grav dreptul la demnitate și la viață privată al proprietarilor de pe stradă. Primăria Arad a transmis că va respecta hotărârile judecătorești rămase definitive, cum este și cazul acesteia, și că strada cu pricina se află acum pe lista de proiecte pentru asfaltare.

