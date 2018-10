VIDEO. Primăria unde sunt poze cu Dragnea și numele său scris cu litere aurite

Primăria comunei în care a copilărit Liviu Dragnea a fost executată silit de Tel Drum, firmă despre care DNA spune că ar fi controlată de liderul PSD. Societatea are de recuperat 2,3 milioane de lei, în contul unor lucrări de canalizare rămase neplătite. Autorităţile locale nu au făcut recurs la decizia instanţei de executare silită.

În 2012, localnicii din comuna Saelele, judeţul Teleorman, sărbătoreau. Primăria semnase un contract cu Tel Drum, de pe urma căruia oamenii aveau să beneficieze de canalizare şi staţie de epurare. Finanţarea de 4,4 milioane de lei de la Fondul de Mediu nu a fost îndeajuns întrucât lucrările comandate au costat cu aproape un milion de lei mai mult.

Gabriel Cârjan, primarul comunei Saelele, judeţul Teleorman: Nu am avut posibilitatea să o plătesc şi s-a ajuns aici. E vorba de 9 miliarde. Am făcut o adresă în care am cerut eşalonare pe 3 ani de zile.

Cum primăria nu a plătit factura restantă, firma Tel Drum, despre care DNA spune că ar fi controlată de liderul PSD, a acţionat-o în judecată. Şi a câştigat. Decizia de executare silită nu a fost contestată, drept pentru care acum administraţia locală este bună de plată. Suma totală - 2,3 milioane de lei.

Reporter: Primăria o să fie executată pentru firma care a făcut canalizarea. Aţi auzit?

Localnic: Da.

Reporter: Şi ce părere aveţi?

Localnic: Mai are datorie? Mereu? Nici acum nu a terminat-o?

Localnic: Am auzit, da.

Reporter: Şi ce părere aveţi?

Localnic: Nu ştim despre ce e vorba.

Reporter: Despre Tel Drum, care v-a făcut canalizarea.

Localnic: Şi ce, nu a plătit? Asta e treaba lor.

Comuna Saelele din Teleorman are 2.300 de locuitori şi un buget anual de 3 milioane de lei. A devenit cunoscută după ce Liviu Dragnea a spus că este locul în care a copilărit. De altfel, în primărie, la loc de cinste, sunt poze cu liderul PSD şi chiar plăcuţe pe care numele său stă scris cu... litere de aur.

