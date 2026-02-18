Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Digi24, că operațiunile de deszăpezire în București se fac diferit în fiecare sector, în funcție de capacitatea operatorilor de salubrizare locali. El a amintit că în Sectorul 6, pe care l-a condus, a făcut o administrație proprie de salubrizare care iarna se ocupă și de deszăpezire, pentru a scădea costurile.

Primarul a declarat la Digi24 că fiecare sector are propriul operator de deszăpezire și din acest motiv apar diferențe între diferite zone al Capitalei.

„Pot să vă spun că principalele bulevarde nu prezintă probleme. Se circulă în condiții de iarnă, dar ele sunt deblocate. Situația se îmbunătățește de la oră la oră. Pot să vă mai spun că am avut probleme cu STB-ul și încă de dimineață am fost în contact cu ei”, a mai spus Ciprian Ciucu, precizând că în special troleibuzele și tramvaiele au întâmpinat dificultăți.

El afirmă că sectoarele au capacități diferite de a interveni, pentru că operatorii locali au resurse mai mari sau mai mici - utilaje și oameni -, ceea ce determină viteza de intervenție.

„Noi putem să îi coordonăm, să le trimitem sesizări, să îi monitorizăm, astfel încât să poată interveni cât mai bine”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Legat de costurile deszăpezirii, Ciucu a spus că sectoarele au tarife diferite și a dat exemplul Sectorului 6, unde a fost primar.

„Am preferat să facem o administrație proprie de salubrizare (...), pentru că șoferii care vara fac alte operațiuni de salubrizare iarna sunt pe pluguri”, a explicat fostul primar de sector.

