Live TV

Exclusiv Primarul Capitalei explică de ce deszăpezirea costă diferit în sectoarele Bucureștiului. Cum a procedat Ciucu la Sectorul 6

Data publicării:
bucuresti zapada
Sursa foto: Facebook.com / PM Bucuresti

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Digi24, că operațiunile de deszăpezire în București se fac diferit în fiecare sector, în funcție de capacitatea operatorilor de salubrizare locali. El a amintit că în Sectorul 6, pe care l-a condus, a făcut o administrație proprie de salubrizare care iarna se ocupă și de deszăpezire, pentru a scădea costurile.

Primarul a declarat la Digi24 că fiecare sector are propriul operator de deszăpezire și din acest motiv apar diferențe între diferite zone al Capitalei.

„Pot să vă spun că principalele bulevarde nu prezintă probleme. Se circulă în condiții de iarnă, dar ele sunt deblocate. Situația se îmbunătățește de la oră la oră. Pot să vă mai spun că am avut probleme cu STB-ul și încă de dimineață am fost în contact cu ei”, a mai spus Ciprian Ciucu, precizând că în special troleibuzele și tramvaiele au întâmpinat dificultăți.

El afirmă că sectoarele au capacități diferite de a interveni, pentru că operatorii locali au resurse mai mari sau mai mici - utilaje și oameni -, ceea ce determină viteza de intervenție.

„Noi putem să îi coordonăm, să le trimitem sesizări, să îi monitorizăm, astfel încât să poată interveni cât mai bine”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Legat de costurile deszăpezirii, Ciucu a spus că sectoarele au tarife diferite și a dat exemplul Sectorului 6, unde a fost primar.

„Am preferat să facem o administrație proprie de salubrizare (...), pentru că șoferii care vara fac alte operațiuni de salubrizare iarna sunt pe pluguri”, a explicat fostul primar de sector.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Apartamente cu trei camere închiriate de stat cu 171 de lei, în centrul Capitalei. Ciucu anunță măsuri: „Să plătească un preț corect”
narcotic. Cannabis. Selective focus. drugs and medicine.
Specialiștii desființează campania antidrog lansată de către Primăria Capitalei: „Un eșec previzibil”
autobuze si tramvaie stb
Ciprian Ciucu a studiat organigrama STB. Câte sute de directori și șefi a găsit: „Totul pe bani mulţi, sume uriaşe, astronomice”
pliculet cu droguri
Primăria Capitalei începe o campanie antidrog în București
femeie insarcinata
Primăria Bucureşti anunţă că voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap au fost plătite. Ciucu: E vorba de 4 milioane
Recomandările redacţiei
LIA SAVONEA
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile...
nicusor dan sustine un discurs
Reacția președintelui Nicușor Dan, după decizia CCR: „Un gest de...
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea...
ilie bolojan face declaratii
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea...
Ultimele știri
Grindeanu, reacție după decizia CCR privind tăierea pensiilor magistraților: „Acum Pîslaru să-și facă treaba”
Dominic Fritz, după decizia CCR: „Nu e o victorie, ci un gest de normalitate”
Cum va funcționa Consiliul Păcii și care sunt țările membre în organizația lui Trump. România merge ca „observator”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Assad Al-Hamlawi, veste fantastică de la LPF! Cu ce se laudă atacantul lui Filipe Coelho
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.