Primarul staţiunii Băile Govora, Mihai Mateescu, consideră că o eventuală reformă administrativ-teritorială trebuie realizată cu responsabilitate, iar în cazul oraşelor staţiuni balneare şi turistice de interes naţional să se facă o evaluare diferenţiată, care să ia în considerare nu doar populaţia, ci şi importanţa economică, medicală, turistică şi patrimonială a acestora.

Edilul a transmis zilele trecute un memoriu în acest sens Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România (ANSBBR), precum şi altor staţiuni similare din ţară, în contextul discuţiilor privind comasarea localităţilor şi posibila reclasificare a oraşelor cu populaţie redusă, categorie în care se încadrează şi Govora, având puţin peste 2.000 de locuitori.

„Nu ne opunem reformei administraţiei publice! Dimpotrivă, considerăm necesare eficientizarea cheltuielilor, modernizarea serviciilor şi cooperarea între localităţi. Dar reforma trebuie făcută cu responsabilitate, pe baza unor criterii obiective, care să ţină seama de particularităţile fiecărei comunităţi. Nu putem pune pe acelaşi plan o localitate cu funcţie exclusiv rezidenţială şi o staţiune balneară de interes naţional, cu patrimoniu istoric, infrastructură de tratament, activitate turistică şi responsabilităţi care depăşesc graniţele administrative”, a transmis primarul oraşului Băile Govora.

El a subliniat că este necesar să se ţină cont de rolul pe care aceste staţiuni, unele cu o vârstă venerabilă, îl au din punct de vedere turistic şi cultural, precum şi că pierderea statutului de oraş şi a autonomiei administrative ar putea bloca dezvoltarea acestor zone.

„Băile Govora nu este un oraş oarecare, iar importanţa sa nu poate fi măsurată exclusiv prin numărul celor aproximativ 2.500 de locuitori. Avem în spate peste 140 de ani de tradiţie balneară, o istorie recunoscută la nivel naţional, un patrimoniu arhitectural şi peisager valoros şi, mai ales, o identitate construită în jurul sănătăţii, tratamentului şi turismului. Băile Govora a dobândit statut urban nu datorită unei populaţii numeroase, ci datorită rolului său de staţiune balneară. Este un rol pe care îl îndeplineşte şi astăzi, fiind recunoscută oficial atât ca staţiune balneară, cât şi ca staţiune turistică de interes naţional. Oraşul nostru nu deserveşte doar locuitorii permanenţi, ci şi turiştii, pacienţii veniţi la tratament şi numeroşii vizitatori care beneficiază de infrastructura şi serviciile staţiunii”, a mai spus primarul Mihai Mateescu.

Deşi în momentul de faţă nu există o listă oficială a oraşelor care vor fi retrogradate sau comasate, potrivit datelor Recensământului populaţiei din 2021, niciuna dintre dintre cele nouă localităţi cu acest statut din judeţul Vâlcea nu ajunge la pragul de 10.000 de locuitori.

Cea mai mare populaţie o are Băbeni (7.570 de locuitori), urmat de Călimăneşti (7.348 de locuitori), Horezu ( 6.467 de locuitori) şi Brezoi (5.696 de locuitori), în timp ce cele mai mici localităţi urbane ale judeţului din punct de vedere demografic sunt staţiunile Băile Olăneşti (3.750 de locuitori), Ocnele Mari (3.134 de locuitori) şi Băile Govora (2.158 de locuitori).

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Editor : A.P.