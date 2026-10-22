Primarul din Băilești, Irinel Mușuroi, a dezvăluit, în direct la Digi24, că bărbatul căruia i-a returnat gunoiul în curte aruncase 16 saci cu deșeuri în apropierea unei grădinițe, deși fusese avertizat și sancționat în repetate rânduri. Familia acestuia a primit nouă amenzi, în valoare totală de 18.000 de lei, în doar două luni, însă bărbatul a continuat să abandoneze deșeurile. Edilul a cerut înăsprirea legislației pentru cei care nu își plătesc amenzile, susținând că actualele sancțiuni sunt insuficiente și invocând inclusiv o propunere privind transformarea unor amenzi contravenționale neachitate în pedepse cu închisoarea.

„Nu are o explicație logică la ceea ce face, pentru că la nivelul comunității noastre există, ca în fiecare localitate, un operator de salubritate care ar putea să îi preia deșeurile respective. Însă presupun că, din comoditate sau din alte resorturi interioare pe care nu le cunosc, este determinat să facă astfel de gesturi. Sunt niște gesturi repetate de încălcare a regulilor de conviețuire socială și de sfidare a întregii comunități”, a declarat Irinel Mușuroi, în direct la Digi24.

Primarul a explicat că, în cel mai recent incident, bărbatul a abandonat 16 saci cu deșeuri în apropierea unei grădinițe, deși în zonă existau și containere pentru colectarea gunoiului.

„În acest caz, aceste deșeuri au fost aruncate în preajma grădiniței. Este vorba despre 16 saci menajeri pe care i-a aruncat acolo”, a precizat edilul.

Potrivit acestuia, sacii conțineau diferite tipuri de deșeuri, inclusiv resturi adunate din curtea gospodăriei.

Nouă amenzi de 18.000 de lei și avertismente repetate, fără rezultat

Edilul a subliniat că decizia de a returna gunoiul nu a fost luată impulsiv, ci după o serie de măsuri care nu au avut rezultatul așteptat.

„Să știți că noi nu facem lucrurile așa, intempestiv. A fost o măsură graduală care s-a luat. A fost avertizat, s-a discutat cu dumnealui, s-au aplicat cele nouă sancțiuni contravenționale familiei respective, în valoare de 18.000 de lei, în ultimele două luni”, a explicat primarul.

Mai mult, cu două zile înainte ca deșeurile să fie aruncate în curtea bărbatului, polițiștii locali și angajații primăriei au încercat o altă soluție.

„Cei de la Poliția Locală, împreună cu lucrătorii din primărie, au mers și au luat sacii respectivi, i-au dus lângă proprietatea dumnealui și i-au indicat să îi predea operatorului de salubrizare. Dar dumnealui i-a luat după aceea și i-a aruncat din nou tot în același loc”, a relatat Mușuroi.

Primarul a atras atenția și asupra riscurilor generate de abandonarea deșeurilor în apropierea unei unități de învățământ.

Acesta a explicat că, deși în zonă exista o ghenă de gunoi, bărbatul a preferat să abandoneze sacii lângă containere, transformând locul într-un punct de atracție pentru animalele fără stăpân.

„Nu am făcut altceva decât să-i returnăm gunoiul proprietarului de drept”

Întrebat de ce a recurs la o măsură atât de neobișnuită și dacă nu se teme de eventuale consecințe din partea bărbatului, primarul a susținut că autoritățile nu au făcut decât să îi înapoieze acestuia propriile deșeuri.

„Nu văd ce ar face acest lucru. În fond, noi nu am făcut altceva decât să-i returnăm gunoiul proprietarului de drept”, a declarat edilul.

Acesta a criticat atitudinea bărbatului, pe care l-a acuzat de lipsă de respect față de vecini și față de ceilalți locuitori din zonă.

Primarul a dezvăluit și că bărbatul l-a contactat ulterior incidentului.

„M-a contactat, cu urările de bine aferente”, a spus Mușuroi.

Primarul cere sancțiuni mai dure: „Să facem și o convenție a obligațiilor omului”

În cadrul intervenției, edilul a criticat și actualul sistem de sancționare a persoanelor care încalcă în mod repetat legislația și nu își achită amenzile.

Acesta a susținut că, în trecut, existau instrumente legale mai severe, dar că acestea au fost eliminate în 2003, iar în prezent una dintre măsurile disponibile este obligarea contravenienților la prestarea unei activități în folosul comunității.

„Eu, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să luăm de la sistemul american modul lor de a sancționa astfel de gesturi pentru contravenienții care nu-și plătesc amenzile. Noi ne-am oprit doar la a-i obliga să facă muncă în folosul comunității și atât”, a declarat primarul.

Potrivit acestuia, legislația actuală nu oferă suficiente instrumente pentru a-i determina pe cei sancționați să își îndeplinească obligațiile.

„S-a pus în discuție și a fost un proiect prin care tocmai asta se urmărea: ca amenzile contravenționale de alt gen, nu rutiere, cum este cazul de față, cu nerespectarea legislației privind deșeurile din construcții și o altă suită de astfel de fapte, să fie transformate în închisoare. Dar acel proiect nu a trecut”, a afirmat edilul.

„Îmi dau seama că noi am învățat doar despre Convenția drepturilor omului, pentru că, așa cum v-am spus, legislația anterioară, în 2003, prin Ordonanța 108 din 2003, a fost abrogată tocmai datorită faptului că încălca drepturile omului”, a declarat Mușuroi.

„Însă eu cred că ar trebui să facem și o convenție a obligațiilor omului, nu numai a drepturilor omului, pentru că, în fond și la urma urmei, orice drept atrage și o obligație, cu sancțiuni clare pentru cei care încalcă aceste obligații și care să fie duse la îndeplinire, nu lăsate așa, pur și simplu, într-o stare de incertitudine”, a adăugat primarul.

Editor : Ș.A.