Primarul din Tulcea spune că alertele de drone alungă turiştii din Delta Dunării. „Ne-a afectat cel mai mult”

DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, spune că apropierea de războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei are un impact major asupra turismului şi industriei HORECA, în special din cauza alertelor de drone care îi sperie pe turişti şi îi determină să evite Delta Dunării şi judeţul Tulcea.

„Situaţia aceasta afectează (turismul şi industria HORECA - n.r.). Este cea mai gravă, dar înţeleg şi turiştii. Nici noi nu ne-am duce, probabil, undeva pe lângă Fâşia Gaza. Nici când a fost pe lângă Egipt nu ne-am mai dus acolo. Nu ne mai ducem în Dubai. Dacă un român de aici s-a învăţat cu alerta, un turist, mai ales dacă sunt şi străini, când primeşte alarma, o execută. O trimite şi la prietenii lui, o dă mai departe. Ne-a afectat cel mai mult", a spus primarul, potrivit Agerpres.

În acest context, Primăria Tulcea şi Organizaţia de Management al Destinaţiei au cerut autorităţilor centrale, ca aceste alerte să fie emise „într-un mod mai prietenos", în funcţie de zonele aflate efectiv în pericol.

„Am făcut o solicitare către ministerele de resort, către cele care gestionează situaţiile de urgenţă, ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos, în funcţie de zonele aflate efectiv în pericol. Dacă drona este în zona Tulcea, să nu mai primească şi cei de la Murighiol, iar dacă este în zona Chilia, să nu mai primească şi cei de la Tulcea. Oamenii au fost deschişi iniţial, (...) dar ulterior au zis că nu au cum, pentru că suntem într-o stare de război. Şi dumneavoastră aţi venit în plin război aici, la Tulcea, şi dacă o să transmiteţi că suntem o ţară bine apărată, că nu este pericol, atâta timp cât suntem în NATO, să avem un conflict armat pe teritoriul României, poate reuşim să mai creştem, până va fi pace, pentru că ne-a afectat şi ne afectează foarte mult", a explicat primarul municipiului Tulcea.

Pe de altă parte, Ştefan Ilie susţine că situaţia a accelerat dezvoltarea infrastructurii din zonă, deşi oamenii critică faptul că stau în spatele unor tiruri foarte mult timp dacă vor să ajungă la Constanţa sau Bucureşti.

„Acestea sunt argumentele care ne-au ajutat să obţinem finanţare pentru refacerea infrastructurii printr-o localitate unde nu trecea nimeni, nu existau garduri. Traficul intens provoacă disconfort, dar aduce dezvoltare economică. Se creează oportunităţi pentru parcuri industriale, pentru zone de desfacere. Mi-aş dori ca traficul să crească continuu şi dacă se termină războiul. Noi să avem infrastructura care să primească, deoarece vom câştiga tot mai mult, şi e bine că se formează nişte rute. Trebuie să rămână aceste rute”, a mai spus primarul.

Acesta consideră că autorităţile ar trebui să ofere facilităţi speciale judeţelor aflate în apropierea conflictului din Ucraina.

„Statul român trebuie să facă în mod special pentru aceste judeţe de la graniţa conflictului armat facilităţi de dezvoltare mult mai mari decât în alte zone", a spus primarul municipiului Tulcea, menţionând că aceste ajutoare ar trebui să sprijine micro-afacerile, infrastructura şi investiţii locale.

Primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, a făcut aceste declaraţii în cadrul unui eveniment organizat de ANAT în parteneriat cu OMD Municipiul Tulcea, pentru promovarea acestei destinaţii.

