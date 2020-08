Primarul din Turcinești neagă acuzațiile că nu s-ar fi interesat de bătrâna izolată, rămasă fără mâncare: O familie de reclamagii

Primarul comunei Turcinești neagă acuzațiile că nu s-ar fi implicat și nu ar fi ajutat-o pe bătrâna din Gorj izolată și rămasă singură în casă, fără mâncare.

"Am mai avut cazuri de izolare, am intervenit la toată lumea, am ajutat.

La acest caz este un caz special. Este o familie care în fiecare zi când mama, când fiica, se prezentau la primărie și se reclamau una pe alta.

Am trimis imediat când am aflat asistentul social, medicul de familie, șeful Poliției.

I-au fost puse în vedere mamei că nu trebuie să umble pe stradă și că mă poate suna oricând dorește.

Eu am sunat-o pe fiică, am vorbit cu mama ei care a rămas singură. I-am spus să ne spună tot ce dorește. Chiar ieri am vorbit cu fata, este mai bine.

Mă surprinde faptul că spune că nu ne-am implicat", a declarat pentru Digi24 Dumitru Modrea, primarul comunei Turcinești.

Femeia de 71 de ani, din Gorj, este cercetată penal sub acuzația de zădărnicirea combaterii bolilor. Polițiștii i-au deschis dosar penal după ce bătrâna a ieșit din casă ca să își cumpere de mâncare, în timp ce era în izolare.

