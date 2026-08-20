Primarul general Ciprian Ciucu, după pana de curent din București: „Vom face achiziţie de generatoare. E bine să ai sisteme de backup”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi seară, că Bucureştiul se bazează pe generatoare pentru funcţionarea spitalelor şi altor instituții, în timpul unor avarii majore, şi a menţionat că au fost alocaţi bani în buget pentru achiziţia de generatoare noi. „Avem şi război la graniţă. În orice situaţie de urgenţă e bine să ai sisteme de backup”, a afirmat edilul.

Primarul general Ciprian Ciucu a vorbit, joi seară, la B1TV, despre pana de curent care a afectat Capitala în cursul zilei.

„Oamenii trebuie să ştie că serviciul de electricitate sau de aprovizionare cu electricitate nu este sub Primăria Municipiului Bucureşti (...) Aceste servicii sunt reglementate şi ţin de Ministerul Energiei, iar aceşti operatori privaţi funcţionează sub Ministerul Energiei. În ceea ce priveşte Bucureştiul, în cazul unei astfel de situaţii, ne bazăm pe generatoare, în special la spitale şi în zone unde este nevoie să intervenim. Am discutat destul de mult pe acest subiect cu domnul Precup, care este şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, şi am convenit şi noi să contribuim mai mult şi să achiziţionăm generatoare”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a adăugat că au fost alocaţi bani pentru achiziţia de generatoare.

„Am pus bani în buget pentru generatoare şi vom face achiziţie de generatoare noi pentru orice situaţie. Vă daţi seama, avem şi război la graniţă. În orice situaţie de urgenţă e bine să ai sisteme de backup”, a spus Ciucu.

Edilul a explicat, de asemenea, că în cartierele vechi ale Capitalei este mai dificil să se intervină la reţelele electrice.

„Dacă se întâmplă ceva, te întreabă oricine: «dom’le, dar de ce n-ai fost pregătit?» Şi de aceea noi trebuie să ne pregătim şi e bine să - ştiţi vorba aceea, paza bună trece primejdia rea. Aş vrea să fac însă un comentariu legat de situaţia reţelelor din Bucureşti, care nu este deloc bună. Multe dintre ele, în special în cartierele comuniste, au deja o durată de viaţă foarte, foarte lungă şi nu au capacitatea de a prelua putere semnificativă. (…) Ca primar al Sectorului 6, mi-am pus problema să avem cât mai multe staţii de încărcare electrice pentru maşini. Este ok să ne dimensionăm foarte bine efortul, să nu luăm prea multe, după care reţeaua electrică să nu facă faţă. Deci Bucureştiul are nevoie de investiţii, inclusiv în infrastructura electrică. Noi, ca primărie, nu avem atribuţii, dar vreau să am discuţii suplimentare cu cei care gestionează aceste reţele, pentru că e nevoie de investiţii”, a mai precizat Ciucu.

O pană de curent a afectat, joi, mai multe zone din Capitală, dar şi localităţi din Ilfov.

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Editor : A.M.G.