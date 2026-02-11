Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi vatmanii. Primarul general a constatat că lipsesc piesele de schimb, autobaza este foarte veche, iar oamenii au salarii mici.

„Primarul general, vizită inopinată într-o autobază STB! Aşa cum a promis săptămâna trecută, Ciprian Ciucu a trecut la următorul pas: face propriul «audit» la STB. După mai multe rânduri de întâlniri şi discuţii cu cei aflaţi la conducerea STB şi ADI TPBI, edilul a decis să-şi culeagă singur informaţiile”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Primăriei Bucureşti, pe pagina de Facebook.

Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că a inspectat Autobaza Floreasca.

„Nu am anunţat pe nimeni că vin. Am vrut să văd care sunt condiţiile în care muncesc aici oamenii, am vorbit cu ei mai bine de o oră. Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile”, a declarat Ciprian Ciucu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Principalele probleme pe care le-a făsit primarul general sunt lipsa pieselor de schimb pentru mijloacele de transport în comun, condiţiile proaste în care lucrează oamenii şi salarizarea.

Autobaza este foarte veche, degradată, oamenii muncesc în frig, chiar şi la -10 grade pe timpul nopţii.

„Eu nu înţeleg cum o societate cu bugetul oraşului Braşov nu a reuşit să facă niciun fel de investiţii. Pentru că mijloacele de transport le achiziţionează Primăria. Grija a fost pentru alte lucruri şi nu pentru societate în ansamblu, nu pentru autobuze, nu pentru oameni”, a mai transmis primarul general.

În ceea ce priveşte salarizarea, edilul a explicat că se munceşte pe salarii mici.

„Un mecanic, deci un muncitor calificat care repară autobuze STB, are în mână între 4.000 şi 5.000 de lei. Păi, mă scuzaţi, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din Sectorul 6, că vin de acolo şi ştiu, câştigă 6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze pentru că salarizarea este foarte proastă”, adaugă primarul general.

Acesta a reiterat ideea că doreşte să salveze STB de la faliment.

În repetate rânduri de la preluarea mandatului Ciprian Ciucu a vprbit despre situaţia dificilă a STB.

Editor : Ș.R.