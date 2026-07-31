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Primarul Mihai Chirica stinge lumina în Iași: „Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate”. Locurile exceptate

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Mihai Chirica. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Vigilență sporită din partea Poliției și apel către cetățeni

Mihai Chirica, primarul Iașiului, anunță că urmare a deciziei Guvernului de a stabili stare de alertă în sectorul energetic a hotărât să raționalizeze pe timpul nopții consumul de energie electrică în municipiu. „Datoria administrației locale este să intervenim preventiv și responsabil. Vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a scris acesta pe Facebook.

Edilul anunță că reducerea iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica „unitar și echitabil pe întreg domeniul public” pentru a evita „orice inechitate sau impresie de discriminare între adresele din cartiere”. „Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate. Toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă”, subliniază acesta.

Potrivit lui Chirica, planul de reducere a consumului exclude spațiile unde iluminatul este vital pentru viață și siguranță - curțile spitalelor, unde activitatea medicală și accesul ambulanțelor nu pot fi afectate sub nicio formă, în pasajele subterane și pietonale, pentru a preveni orice risc de accident sau infracționalitate și în punctele centrale majore și zonele pietonale de interes, precum Piața Unirii.

Vigilență sporită din partea Poliției și apel către cetățeni

Primarul a cerut mobilizare maximă din partea Poliţiei Locale, în strânsă colaborare cu Poliţia Naţională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele.

„Odată cu reducerea fluxului de iluminat stradal pe timp de noapte, am solicitat mobilizare maximă din partea Poliției Locale, în strânsă colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele.

Totodată, fac un apel la vigilență către fiecare cetățean în parte. Vă rog să fiți atenți, să semnalați orice neregulă sau situație suspectă la dispeceratul Poliției Locale și să dăm dovadă de solidaritate.”, a completat Mihai Chirica.

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Editor : Liviu Cojan

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