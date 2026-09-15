Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuţă, a declarat că a sesizat organele abilitate privind distrugerile provocate în Piaţa Victoriei în timpul violențelor, iar cei responsabili vor fi identificaţi şi vor răspunde pentru prejudiciile provocate.

„Dreptul de a protesta nu se discută. Îl susţin. Huliganismul nu este o formă de protest, ci o formă de vandalism. Democraţia îţi dă libertatea de a-ţi striga nemulţumirea şi de a-ţi apăra drepturile. Nu îţi dă însă dreptul să distrugi ceea ce aparţine comunităţii. În Piaţa Victoriei au rămas plante smulse, dale sparte şi lucrări abia finalizate, deja deteriorate. Paguba se ridică la zeci de mii de lei. Nu din buzunarul celor care au provocat-o, ci din buzunarele tuturor cetăţenilor. Agricultorii care au venit să-şi apere drepturile nu au nicio vină”, a transmis George Cristian Tuţă, marţi, printr-o postare pe Facebook.

Primarul Tuţă a afirmat că oamenii care au ales să distrugă trebuie să răspundă pentru faptele lor.

„Fac un apel la responsabilitate: protestaţi, exprimaţi-vă nemulţumirile şi apăraţi-vă drepturile, dar faceţi-o paşnic. O cauză legitimă nu trebuie compromisă prin distrugeri”, a adăugat George Cristian Tuţă.

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Editor : Liviu Cojan