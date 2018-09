Primarul Timişoarei face sondaj pe Facebook privind referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie

Primarul liberal al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, face un sondaj pe Facebook privind referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie, variantele de răspuns fiind ”Favorabil căsătoriei homo” şi ”Defavorabil căsătoriei homo”. Pe parcursul zilei de joi au votat peste 5.000 de oameni, 62% fiind în favoarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex.

Robu susţine că a formulat întrebările "cât se poate de neutru" şi că rezultatul "nu înseamnă că e valabil la scara societăţii româneşti", iar această temă nu trebuie tratată cu încrâncenare. Primarul Timişoarei a postat joi dimineaţă pe pagina sa de Facebook un sondaj privind referendumul pentru redefinirea familiei.

”Vom avea referendum pt revizuirea Constituţiei. Textul actual vizat este: (1) “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi". Ceea ce se vrea este înlocuirea textului de mai sus cu un text de genul: (2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, astfel încât să devină imposibil de legiferat căsătoria între persoane de acelaşi sex. Dv pt ce variantă optaţi?”, a scris Robu pe Facebook, iar variantele de răspuns sunt ”Favorabilă căsătoriei homo” şi ”Defavorabilă căsătoriei homo”.

Nicolae Robu s-a arătat surprins de numărul mare de votanţi, peste 5.000 şi spune că majoritatea s-au pronunţat în favoarea căsătoriei homosexuale.

”Aţi văzut sondajul? L-am pus în maşină, azi dimineată, când veneam la lucru. Este uluitor. Peste 5.000 de votanţi, pe sondajul meu, în câteva ore, deci este incredibil. Sunt peste 5.200 de votanţi în 10 ore de când l-am pus şi situaţia este aşa: 62% sunt favorabili căsătoriei homosexuale şi 38% sunt defavorabili căsătoriei homosexuale. Eu am formulat cât se poate de neutru. Nu înseamnă că e valabil la scara societăţii româneşti, nu am o astfel de pretenţie”, a spus Nicolae Robu.

Întrebat dacă va merge să voteze la referendum şi ce opţiune îşi va exprima, Robu a declarat pentru News.ro că va participa la vot şi se va pronunţa "pentru familia definită aşa cum este tradiţia la noi".

”Da, merg la vot. Voi vota pentru familia definită aşa cum este tradiţia la noi, fără să am nimic împotriva celor cu altă opţiune. Vă dau un argument care poate stârneşte zâmbete. Eu vreau ca atunci când se pronunţă cuvântul familie să nu fie nevoie de o întrebare suplimentară. Din ce e compusă? Vreau să se ştie că ea a avut la bază, că poate nu mai e, aşa, în timp. Trebuie atenţie aici la termeni, trebuie rigoare şi lingvistică. Nu, relatează ceea ce e întipărit în mintea noastră că are. Se pot găsi formule să li se permită şi celor cu alte opţiuni să convieţuiască oficial. Eu nu am nimic împotrivă, e opţiunea oamenilor, dar prin familie se înţelege ceva, prin actul de căsătorie, prin cuvântul căsătorie se înţelege ceva. Nu cred că trebuie extins înţelesul acestor cuvinte. Este părerea mea, personală”, a declarat primarul Timişoarei.

Nicolae Robu spune că nu trebuie tratată cu încrâncenare această temă şi că, deşi el este nonconformist, din punct de vedere al definirii familiei este conservator.

”Nu trebuie tratată cu încrâncenare această temă. Cei care au această orientare se spune că e ceva nativ, că nu e ceva dobândit. Eu nu ştiu cum e, nu ştiu. Dar e surprinzător de mare numărul lor. Ei sunt fiinţe umane ca şi noi ceilalţi şi trebuie să nu îi punem într-o postură de inferioritate, cu atât mai mult cu cât mulţi dintre ei au dovedit că sunt oameni străluciţi în diverse domenii. Însă, în concepţia mea sunt nişte cuvinte sacre: familie, căsătorie. Şi eu vreau ca acestea să rămână cu sensul constituit de-a lungul timpului. Sigur, la alţii căsătoria e definită altfel, un bărbat cu patru femei, de exemplu. Dar noi avem o tradiţie şi chiar dacă eu sunt un nonconformist prin natura mea, prin această tradiţie, din acest punct de vedere sunt conservator”, susţine primarul Timişoarei.

Plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat marţi, cu 107 voturi "pentru", 13 voturi "împotrivă" şi şapte abţineri, proiectul legislativ care îşi propune revizuirea articolului 48 din Constituţie, în sensul că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat şi o femeie, şi nu între soţi, aşa cum este în prezent.

Referendumul privind redefinirea familiei în Constituţie va avea loc în 7 octombrie, a anunţat liderul PSD, Liviu Dragnea.

