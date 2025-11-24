Live TV

Video Traian Simionca, primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui, a fost reținut. Reacția PSD

Data actualizării: Data publicării:
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său.
Imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Sursa foto: Bistriteanul.ro
Din articol
În mediul online au apărut imagini cu primarul care ar agresa sexual o femeie în biroul său

Primarul Traian Simionca, acuzat că ar fi agresat sexual o angajată chiar în biroul său de la primărie, a fost reținut. În acest dosar au fost făcute mai multe percheziții și cercetările continuă, anunță polițiștii. Acțiunile anchetatorilor vin după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu primarul comunei, Traian Simionca, şi cu o angajată a administraţiei locale, în ipostaze intime. Edilul a fost reţinut în dosarul care vizează infracţiuni de agresiune sexuală, viol, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private. Edilul susține că imaginile au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

ACTUALIZARE 18:25 – PSD a reacționat după reținerea edilului și anunță că acesta este „suspendat din calitatea de membru” până la finalizarea anchetei/dosarului penal/eventualei acțiuni în instanță.

„Codul de Etică şi Conduită al PSD prevede că persoanele pentru care «s-a început urmărirea penală sau au fost trimise în judecată», ori se află în arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar, nu vor beneficia de susținerea politică a PSD pentru ocuparea unei funcţii politice sau administrative. În aceste condiții, până la finalizarea anchetei/dosarului penal/eventualei acțiuni în instanță, domnului Traian Simionca i se aplică aceste prevederi, prin urmare este suspendat din calitatea de membru”, se arată într-un comunicat transmis presei.

Știrea inițială:

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare trei mandate de percheziție pentru continuarea cercetărilor efectuate şi pentru administarea probelor în cadrul unui dosar penal întocmit la data de 5 noiembrie 2025.

„Perchezițiile au fost efectuate astăzi, 24 noiembrie, la domiciliile unor persoane fizice și la o instituție publică.

Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Poliției, iar, după audieri, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

La percheziții au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile și medii de stocare.

Cercetările în acest caz sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul Poliției.

Surse judiciare au confirmat că instituţia publică vizată este Primăria Livezile, iar bărbatul reţinut este primarul comunei, Traian Simionca, inculpat în dosarul de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol şi violarea vieţii private.

În mediul online au apărut imagini cu primarul care ar agresa sexual o femeie în biroul său

Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, au devenit virale pe internet.

În imagini, edilul pare că agresează sexual o femeie, chiar în biroul său de la primărie. Acesta susține însă că imaginile au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

O reacție a avut și conducerea filialei PSD, partid din care face parte. Potrivit publicației locale Bistriteanul.ro, femeia ar fi chiar una dintre angajatele primarului, iar scena ar fi avut loc în sediul Primăriei Livezile.

Imaginile ar fi fost făcute publice chiar pe contul de WhatsApp al primarului Traian Simionca, la secțiunea „stare”, unde se pot publica fotografii care dispar după 24 de ore.

Editor : Liviu Cojan

