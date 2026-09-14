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Primarul unui municipiu le cere părinţilor să nu contribuie cu bani la „fondul clasei”

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, le cere părinţilor să nu contribuie cu bani la aşa-numitul „fond al clasei” sau pentru cumpărarea de materiale didactice şi produse necesare în unităţile de învăţământ, susţinând că şcolile au fondurile necesare pentru funcţionare.

Edilul a transmis, într-o postare pe Facebook, că municipalitatea a realizat investiţiile necesare pentru desfăşurarea anului şcolar 2026-2027 în creşele, grădiniţele, şcolile şi liceele din oraş.

„Unităţile şcolare au banii necesari pentru funcţionare, cât şi pentru achiziţia materialelor didactice necesare unui act educaţional de calitate! Părinţii nu trebuie să contribuie, sub nicio formă, cu bani la fondul clasei sau pentru achiziţia de materiale didactice, de şerveţele, săpun, hârtie igienică”, a afirmat Cristi Valentin Misăilă, potrivit Agerpres.

Primarul susţine că unităţile de învăţământ din municipiu dispun de fondurile necesare atât pentru funcţionare, cât şi pentru achiziţionarea materialelor didactice şi a cerut evitarea situaţiilor în care părinţilor li se solicită bani.

„Vreau să prevenim situaţiile din anii anteriori şi le reamintesc atât părinţilor, cât şi cadrelor didactice din Municipiul Focşani că este interzisă colectarea de bani pentru fondul clasei sau fondul şcolii. Asemenea practici sunt strict interzise prin regulamentele şcolare!”, a transmis edilul.

Cristi Valentin Misăilă a solicitat conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea să discute cu directorii unităţilor de învăţământ şi cu profesorii din municipiu pe această temă.

„Pe această cale, solicit conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea să discute cu directorii unităţilor de învăţământ şi cu cadrele didactice din Municipiul Focşani pentru a le explica acestora că este un abuz să fie implicate în colectarea de bani pentru cheltuielile de funcţionare şi materiale educaţionale”, a mai afirmat primarul.

Edilul a subliniat că educaţia şi bunăstarea copiilor trebuie să rămână o prioritate pentru administraţie, şcoală şi părinţi. 

Editor : Liviu Cojan

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