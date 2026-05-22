Noi informații despre cazul copilului decedat din Bacău. Șeful DSU a confirmat pentru Digi24 că, în acea situație, trebuia trimisă ambulanța cu medic. Raed Arafat a mai adăugat că, din informațiile pe care le are, doi medici erau în acel moment în tura de gardă, dintre care unul era disponibil pentru a prelua cazul, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„În primul rând condoreanțe familiei și chiar îmi pare rău și ne pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar asta nu rezolvă mult pentru familia respectivă. Problema de fond este că, într-adevăr, echipele de control care au fost, și ale Ministerului Sănătății, și ale DSU au deja primele concluzii. Așteptăm să avem raportul lor final la începutul săptămânii viitoare și vom avea o concluzie comună cu Ministerul Sănătății. Am lucrat împreună, am ținut legătura cu domnul ministru, permanent, în acest sens. Acum, cel mai important lucru într-adevăr se probează sau se dovedește și concluzia trasă și de colegii de la Inspecția Sanitară de Stat, inclusiv de colegii care încă sunt la Bacău, de la Departamentul pentru Situații de Urgență, că a existat o ambulanță cu medic liberă în aceeași stație în care a fost ambulanța cu asistent care a fost trimisă.

Așa că aici cine ajunge primul din momentul în care pleacă din același punct clar că la un caz de cod roșu și cu un copil inconștient și cu telefoane care arată clar că este un apel urgent, trimiți mașina cea mai competentă la caz, dacă le trimiți din aceeași distanță. Dacă era una mai aproape, se putea trimite cea mai aproape, cum ar fi o mașină de prim ajutor SMURD sau o mașină cu asistent și trimiți de la distanță mașină cu medic sau un elicopter, că există în zonă și elicoptere, lucru care nu s-a întâmplat.

Deci, aici va trebui să se facă, în final să se tragă concluziile, după ce au ascultat telefoanele și apelurile și tot și bineînțeles, după ce tragem concluziile, dacă trebuie să luăm măsuri, bineînțeles de la măsurile care ni le permite legea, de la amenzi, la măsuri disciplinare și mai departe, dacă se impune inclusiv trimiterea către organele competente, dacă se impune acest lucru. Așteptăm rezultatele să vină și să fie concluziile clare pe hârtie, în raport de către echipă de inspecție și control și după care, cum v-am zis, o să discutăm cu domnul ministru e să stabilim care sunt măsurile finale și ce trebuie făcut,” a declarat Raed Arafat.

Era o ambulanță cu medic liber

Doi medici erau în acel moment în tura de gardă, dintre care unul era disponibil pentru a prelua cazul, a precizat șeful DSU pentru Digi24.

„Dacă deja avem proba clară că a existat o mașină cu medic, ba avem și mai mult că în județ, pentru că s-a zis și la multe televiziuni, s-a comentat lipsa medicilor și tot, totuși a mai fost al 2-lea medic în județ de gardă la Ambulanță, numai că era plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Deci era un al 2-lea medic în misiune care era staționat în alta parte din județ, dar a fost trimis, înțeleg, și era pe drum spre Iași. Deci Ambulanța Bacău avea doi medici. Într-adevăr, SMURD-ul nu avea mașină de serviciu în ziua respectivă pentru că la UPU nu erau decât doi medici. Când au trei medici la UPU, atunci unul dintre ei deservește și mașina SMURD-ului și iese cu ea pe teren și sunt zile în care mașina SMURD-ului este 24h, sunt zile în care este ziua sau noapte, depinde când apar turele care au trei medici, nu doi medici, dar deja sub doi medici este imposibil la un UPU de mărimea celui din Bacău să rămână un singur medic în UPU”, a explicat Raed Arafat.

De ce nu a fost trimis un elicopter

Arafat a spus că nu știe de ce nu a fost trimis un elicopter la școală.

„Colegii o să vină cu răspunsurile aici. Nu înțeleg de ce n-au chemat, că au două elicoptere care pot fi chemate, cel de la Iași și cel de la Galați. Cel de la Iași era mai aproape, dacă nu era cumva în revizie sau dacă erau probleme de condiții meteo sau dacă era problemă că era la altă misiune, atunci într-adevăr, elicopterul de la Iași era o variantă care să intervină rapid acolo, dar totuși avea medic în stație și puteau să trimită medicul respectiv. Deci asta este concluzia din acest moment. Să vedem cu ce vin colegii mai departe și să vedem după asta care sunt măsurile care se vor impune împreună cu Ministerul Sănătății”, a adăugat șeful DSU.

„Manevra Heimlich putea să rezolve problema”

Raed Arafat a precizat că victima ar fi avut mai multe șanse dacă martorii ar fi efectuat manevra Heimlich, în cazul în care a fost înecare cu un bol alimentar.

„În primul rând avea foarte multe șanse dacă este vorba, cum s-a zis, de înecare cu un bol alimentar, dacă cei din jur știau foarte bine ce să facă. Deci asta este prima șansă a lui, adică de la manevra Heimlich, la resuscitare să se facă corect, normal că îi mai multă șanse o perioadă de timp. Manevra Heimlich putea să rezolve problema, dacă se putea face. Nu pot să comentez circumstanțele, dar vă spun teoretic care este situația. Înțeleg că totuși a fost chemat medic de familie din zonă, un medic de familie trebuie să știe cum se face resuscitarea și să resusciteze. Deci un medic de familie, un medic care parcurge cursurile de resuscitare. Așa că el n-a rămas neasistat total până a sosit ambulanța respectivă.

Dar într-adevăr, ambulanța respectivă este cea care avea echipamentele necesare, adică defibrilatorul, echipamentele, tot ce era prima ambulanță sosită și a 2-a ambulanță normal, avea medicul care avea și mai multe medicamente, materiale sanitare, pe care putea să le folosească”, a explicat raed Arafat.

