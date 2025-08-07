Live TV

Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta parteneră, după ce a târăt-o cu mașina: „Probabil că n-am gândit”

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
FOTO: Shutterstock

Bărbatul care şi-a răpit şi ucis fosta iubită, pe care a târât-o atârnată de portiera maşinii ce rula cu 100 km/h, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, iar la Tribunalul Arad le-a declarat jurnaliştilor că nu a gândit când a comis faptele şi îi pare rău.

Întrebat de ce a ucis-o pe mama celor două fetiţe ale sale, bărbatul de 35 de ani a spus că nu ştie şi că îi pare rău. „Probabil că n-am gândit. Normal că îmi pare rău”, a declarat el, citat de Agerpres.

Judecătorii au decis ca bărbatul să stea în arest preventiv 30 de zile, fiind cercetat pentru omor şi lipsire de libertate.

Conform unui comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, agresorul şi-a târât victima atârnată de maşină pe o distanţă de 1,5 kilometri, inclusiv pe un drum naţional, la o viteză de 100 de kilometri la oră, iar la un moment dat i-a dat drumul din mers, astfel că femeia s-a lovit la cap de asfalt şi a murit pe marginea drumului.

Femeia de 28 de ani a fost găsită moartă între localităţile Chişineu-Criş şi Sintea Mare, la aproximativ cinci metri de marginea DN 79A, pe câmp. Corpul a fost găsit după căutări care au durat patru ore şi prezenta multiple leziuni.

Procurorii arată că, în seara zilei de marţi, în jurul orei 21:30, bărbatul de 35 de ani a mers la locul de muncă al fostei iubite, un bar, unde s-a certat cu aceasta. La un moment dat, el a mers la maşina aflată în parcare, a urcat, în timp ce tânăra l-a urmat şi a vrut să-l zgârie prin geamul portierei din dreapta, lăsat deschis.

"Moment în care O.N.M. (agresorul - n.r.) a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat. Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu-Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite", se arată în comunicatul procurorilor.

Bărbatul şi victima au avut o relaţie timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 şi 7 ani. În urmă cu două luni, cei doi s-au despărţit, menţionează procurorii, şi de atunci au locuit la adrese diferite.

Surse din anchetă declaraseră, miercuri, pentru AGERPRES, că, în 3 iulie, suspectul şi-ar fi bătut în public cele două fetiţe, la un restaurant din Ineu. Fetiţele au obţinut ordin de protecţie, care a fost confirmat de instanţă, însă mama lor a refuzat să fie pusă sub protecţie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
3
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
5
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0213789032
SURSE: Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
donald trump vladimir putin
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald...
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
Voicu Vuşcan.
Derapaj al unui deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce...
Ultimele știri
Avocații critică „retorica stigmatizantă” care afectează sistemul judiciar. UNBR: „Reformele justiţiei s-au permanentizat”
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală
India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ancheta politie
Noi detalii în cazul crimei de la Arad: A prins-o de mână prin geamul mașinii şi a târât-o peste 1,5 km. Bărbatul a fost reţinut
Crimă Bucea
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
droguri DIICOT politia romana
Un tânăr din Arad a fost prins în flagrant în timp ce ridica 13 kilograme de droguri sosite prin curier din Spania
barbat arestat
Bărbatul din Teleorman care şi-a ucis două rude cu toporul a fost arestat preventiv. Ce le-a spus procurorilor
banda politia nu treceti
Un bărbat din Arad e acuzat că şi-a răpit şi ucis cu brutalitate fosta parteneră. Avea ordin de protecție după ce și-a bătut fiicele
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”