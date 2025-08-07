Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta parteneră, după ce a târăt-o cu mașina: „Probabil că n-am gândit”

Bărbatul care şi-a răpit şi ucis fosta iubită, pe care a târât-o atârnată de portiera maşinii ce rula cu 100 km/h, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, iar la Tribunalul Arad le-a declarat jurnaliştilor că nu a gândit când a comis faptele şi îi pare rău.

Întrebat de ce a ucis-o pe mama celor două fetiţe ale sale, bărbatul de 35 de ani a spus că nu ştie şi că îi pare rău. „Probabil că n-am gândit. Normal că îmi pare rău”, a declarat el, citat de Agerpres.

Judecătorii au decis ca bărbatul să stea în arest preventiv 30 de zile, fiind cercetat pentru omor şi lipsire de libertate.

Conform unui comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, agresorul şi-a târât victima atârnată de maşină pe o distanţă de 1,5 kilometri, inclusiv pe un drum naţional, la o viteză de 100 de kilometri la oră, iar la un moment dat i-a dat drumul din mers, astfel că femeia s-a lovit la cap de asfalt şi a murit pe marginea drumului.

Femeia de 28 de ani a fost găsită moartă între localităţile Chişineu-Criş şi Sintea Mare, la aproximativ cinci metri de marginea DN 79A, pe câmp. Corpul a fost găsit după căutări care au durat patru ore şi prezenta multiple leziuni.

Procurorii arată că, în seara zilei de marţi, în jurul orei 21:30, bărbatul de 35 de ani a mers la locul de muncă al fostei iubite, un bar, unde s-a certat cu aceasta. La un moment dat, el a mers la maşina aflată în parcare, a urcat, în timp ce tânăra l-a urmat şi a vrut să-l zgârie prin geamul portierei din dreapta, lăsat deschis.

"Moment în care O.N.M. (agresorul - n.r.) a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat. Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu-Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite", se arată în comunicatul procurorilor.

Bărbatul şi victima au avut o relaţie timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 şi 7 ani. În urmă cu două luni, cei doi s-au despărţit, menţionează procurorii, şi de atunci au locuit la adrese diferite.

Surse din anchetă declaraseră, miercuri, pentru AGERPRES, că, în 3 iulie, suspectul şi-ar fi bătut în public cele două fetiţe, la un restaurant din Ineu. Fetiţele au obţinut ordin de protecţie, care a fost confirmat de instanţă, însă mama lor a refuzat să fie pusă sub protecţie.

