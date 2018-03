Primele declarații ale lui Tibi Ușeriu după ce a câștigat pentru a treia oară ultramaratonul Arctic Ultra: „Mă pun, că îs praf”

Bistriţeanul Tiberiu Uşeriu, în vârstă de 44 ani, a reuşit să câştige, în noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oară consecutive, din tot atâtea participări, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, având în vedere că se desfăşoară în zona Cercului Polar.

Facebook/Tibi Ușeriu

La sfârșitul cursei de aproximativ 610 kilometri (380 de mile) pe care a terminat-o în mai puţin de 173 de ore, Tibi Ușeriu a transmis primele gânduri într-o intervenţie telefonică pentru organizația non-guvernamentală Tăşuleasa Social, relatează cotidianul Adevărul.

„Am terminat! Măi, am intrat într-o furtună, patru ore, ai de capu’ meu! O fost cât pe ce să mă scoată ăştia! Deci o fost ceva... ai de capu’ meu! La mişto... o fost cireaşa de pe tort! Mă bucur c-am terminat-o. Îi mult, mult mai grea decât ce-o fost înainte. Dec ultima parte, asta de 160 de kilometrim îi numai urcări şi coborâri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri de ice-road, ceea ce m-o mâncat. Dar aşa, per total, e mult, mult mai grea decât ce-o fost în anii trecuţi. Dar na, de asta am venit: să o termin, şi mă bucur şi că am câştigat-o. Mulţumesc celor care m-or urmărit, vouă că mă suportaţi, sponsorilor care m-au ajutat şi mă ajută în continuare, şi să ne vedem cu bine, acasă! Cu drag! Mă pun, că îs praf. Deci, de fiecare data cred că-s mai praf decât am fost ultima dată”, a declarat Tibi în convorbirea telefonică.

„Nu contează că unele lucruri se repetă. Ele nu sunt niciodată la fel. Vă multumesc pentru susținere!”, a scris Ușeriu într-un mesaj pe Facebook.

Cursa a debutat în data de 8 martie, iar Tibi a reuşit să o încheie după 7 zile şi aproximativ 5 ore.



Ca de fiecare dată, Tiberiu Uşeriu a trecut linia de start ţinând în mâini steagul României, care avea de data aceasta pe el şi însemnele Centenarului Marii Uniri.



Mai mult, organizatorii l-au întâmpinat pe Tibi în acordurile Imnului Naţional al României şi l-au îmbrăţişat şi felicitat.



Ediţia din acest an a ultramaratonului a fost una aniversară, cea de-a zecea, astfel că organizatorii au decis să schimbe traseul şi să îl lungească cu 30 de mile (aproximativ 50 kilometri).



Din totalul de 617 kilometri, aproximativ 280 au fost parcurşi pe Ice Road, un fluviu îngheţat. Chiar dacă temperaturile au fost mai ridicate faţă de anii trecuţi, vântul şi ninsoarea le-au pus adesea probleme concurenţilor.



La startul cursei au fost înscrişi 23 de concurenţi care intenţionau să parcurgă întregul traseu, însă 16 dintre ei au abandonat pe parcurs. Printre aceştia s-au numărat şi ceilalţi trei români înscrişi în competiţie: Levente Polgar, Florentina Iofcea şi Avram Iancu.



Tibi Uşeriu s-a impus ca lider al cursei încă din prima zi, astfel că la linia de sosire avea un avans de peste 80 kilometri faţă de următorul clasat, irlandezul Paul Deasy.



În ultima săptămână, Tibi a comunicat prin telefon cu cei de la asociaţia Tăşuleasa Social, condusă de fratele său, Alin, care au publicat pe Facebook zilnic un raport de cursă, pentru a-i ţine la curent pe susţinătorii lui Uşeriu cu evoluţia acestuia.



De altfel, aceşti susţinători au decis să pregătească atât lui Tibi, cât şi celorlalţi trei români participanţi, câte o surpriză la întoarcere, constând în tricouri inscripţionate cu chipurile fanilor şi steaguri cu logoul competiţiei 6633 Arctic Ultra.