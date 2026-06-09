Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța: „Mi s-a făcut rău. Nu știu ce s-a întâmplat”

Șoferul de TIR care a lovit 10 mașini în Constanța, iar apoi a fost lovit de polițiștii locali care au încercat să-l scoată din cabină, spune că i s-a făcut rău la volan și că nu-și amintește nici cum a ajuns pe acea stradă din oraș, nici ce s-a întâmplat după aceea. Bărbatul a fost externat astăzi din spital, după care a fost audiat de poliție.

„Mi s-a făcut rău. Nu am băut, nu sunt drogat, o să se vădă în teste la Poliție. Mi s-a făcut rău, nu am mai putut controla... Asta a fost situația. Nu am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Aia a fost totul”, a spus bărbatul după audieri.

Întrebat de incidentul cu polițiștii locali, șoferul spune că nu-și amintește incidentul: „Eu nu am văzut, nu știu ce s-a întâmplat. O să văd și eventual o să... Îmi aduc aminte că am fost scos și dus în ambulanță, dar altceva nu știu să va spun”.

El a spus că are probleme de sănătate de 16 ani. Întrebat dacă s-a mai întâmplat să aibă astfel de crize la volan, el a răspuns: „Nu așa, nu așa să nu îmi aduc aminte”.

El a spus că se afla în zonă pentru că a descărcat marfă la Murfatlar și că nu știe cum a ajuns pe acea stradă din Constanța. De asemenea, a recunoscut că trebuia să fie în perioada de odihnă, conform tahografului.

Întrebat dacă a manevrat tahograful, șoferul a spus: „Nu am manevrat nimic, că nu știu unde am ajuns.”

„E foarte rău ce am făcut și foarte periculos. O să trebuiască să, să vad... ori să îmi schimb meseria sau... nu știu! Mi s-a făcut rău, am avut o glicemie foarte mică”, a mai spus el.

Polițiștii locali sunt primii care au intervenit la locul accidentului produs ieri în Constanța, când un TIR a avariat mai multe autoturisme și un autobuz al Regiei de Transport în Comun din Constanța.

Agenții spun că șoferul era necooperant, așa că au intervenit în forță, adică au folosit un baston și spray-ul lacrimogen. Abia apoi la fața locului au ajuns polițiștii de la Rutieră și ulterior cadrele medicale de la SMURD și Ambulanța Constanța.

Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale din Constanța, a spus la Digi24 că șoferul nu a cooperat cu polițiștii și a avut reacții violente, iar din acest motiv a fost folosită forța împotriva lui.

Întrebat dacă șoferului îi era rău în acele momente, așa cum a scris presa locală, Dumitru a spus: „Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat. A încuiat portierele, încerca să plece de pe loc cu ansamblul de vehicule, nu a dorit să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de de la volan”.

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a IPJ Constanța, Andreea Ambroze, a spus că „polițiștii din cadrul IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul”.

„Șoferul a fost agresat fizic de către polițiștii locali. În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând, de către colegii mei și a fost condus la spital. Ceea ce s-a întâmplat inițial nu are legătură cu Ministerul de Interne”, a precizat ea.

Medicii spun că acum bărbatul este în stare stabilă.

„Pacientul a fost adus în cursul zilei de ieri, aseară, mai exact, în la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului.

În cadrul unității de primiri urgențe s-au efectuat toate investigațiile de specialitate necesare, consulturi multidisciplinare. A fost ținut sub monitorizare în cursul nopții, iar în cursul acestei dimineți a fost externat”, a spus Crina Kibedi, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Constanța.

Editor : M.B.