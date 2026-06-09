Live TV

Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța: „Mi s-a făcut rău. Nu știu ce s-a întâmplat”

Data actualizării: Data publicării:
sofer
Foto: Digi24

Șoferul de TIR care a lovit 10 mașini în Constanța, iar apoi a fost lovit de polițiștii locali care au încercat să-l scoată din cabină, spune că i s-a făcut rău la volan și că nu-și amintește nici cum a ajuns pe acea stradă din oraș, nici ce s-a întâmplat după aceea. Bărbatul a fost externat astăzi din spital, după care a fost audiat de poliție.

„Mi s-a făcut rău. Nu am băut, nu sunt drogat, o să se vădă în teste la Poliție. Mi s-a făcut rău, nu am mai putut controla... Asta a fost situația. Nu am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Aia a fost totul”, a spus bărbatul după audieri.

Întrebat de incidentul cu polițiștii locali, șoferul spune că nu-și amintește incidentul: „Eu nu am văzut, nu știu ce s-a întâmplat. O să văd și eventual o să... Îmi aduc aminte că am fost scos și dus în ambulanță, dar altceva nu știu să va spun”.

El a spus că are probleme de sănătate de 16 ani. Întrebat dacă s-a mai întâmplat să aibă astfel de crize la volan, el a răspuns: „Nu așa, nu așa să nu îmi aduc aminte”.

El a spus că se afla în zonă pentru că a descărcat marfă la Murfatlar și că nu știe cum a ajuns pe acea stradă din Constanța. De asemenea, a recunoscut că trebuia să fie în perioada de odihnă, conform tahografului.

Întrebat dacă a manevrat tahograful, șoferul a spus: „Nu am manevrat nimic, că nu știu unde am ajuns.”

„E foarte rău ce am făcut și foarte periculos. O să trebuiască să, să vad... ori să îmi schimb meseria sau... nu știu! Mi s-a făcut rău, am avut o glicemie foarte mică”, a mai spus el.

Polițiștii locali sunt primii care au intervenit la locul accidentului produs ieri în Constanța, când un TIR a avariat mai multe autoturisme și un autobuz al Regiei de Transport în Comun din Constanța.

Agenții spun că șoferul era necooperant, așa că au intervenit în forță, adică au folosit un baston și spray-ul lacrimogen. Abia apoi la fața locului au ajuns polițiștii de la Rutieră și ulterior cadrele medicale de la SMURD și Ambulanța Constanța.

Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale din Constanța, a spus la Digi24 că șoferul nu a cooperat cu polițiștii și a avut reacții violente, iar din acest motiv a fost folosită forța împotriva lui.

Întrebat dacă șoferului îi era rău în acele momente, așa cum a scris presa locală, Dumitru a spus: „Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat. A încuiat portierele, încerca să plece de pe loc cu ansamblul de vehicule, nu a dorit să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de de la volan”.

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a IPJ Constanța, Andreea Ambroze, a spus că „polițiștii din cadrul IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul”.

„Șoferul a fost agresat fizic de către polițiștii locali. În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând, de către colegii mei și a fost condus la spital. Ceea ce s-a întâmplat inițial nu are legătură cu Ministerul de Interne”, a precizat ea.

Medicii spun că acum bărbatul este în stare stabilă.

„Pacientul a fost adus în cursul zilei de ieri, aseară, mai exact, în la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului.

În cadrul unității de primiri urgențe s-au efectuat toate investigațiile de specialitate necesare, consulturi multidisciplinare. A fost ținut sub monitorizare în cursul nopții, iar în cursul acestei dimineți a fost externat”, a spus Crina Kibedi, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Constanța.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
Ramzan Kadîrov la Moscova
2
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
3
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
ilie bolojan face declaratii
4
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor...
grafic crestere bani
5
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în față
Digi Sport
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sofer
Anunțul medicilor despre șoferul care a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea în Constanța. Bărbatul e audiat de polițiști
accident tir-constanta-politie locala colaj
Șeful Poliției Locale Constanța justifică intervenția brutală asupra șoferului TIR-ului care a scăpat de sub control la Constanța
tir care intra in masini in constanta
Titi Aur, despre TIR-ul scăpat de sub control din Constanța: A fost aproape intenționat. Este pericol public maxim
accident TIR -constanta
Panică în traficul din Constanța. Un TIR scăpat de sub control a lovit mașinile care i-au ieșit în cale: două persoane internate
Electric scooters and electric bikes are seen parked on divided field on the street in Paris
Avertismentul medicilor: Unul din trei accidente de trotinetă implică un copil
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_TOMAC_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD vs. Eugen Tomac: Social-democrații vor să-și impună măsurile în...
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de negocieri pentru susţinerea...
WhatsApp Image 2026-06-09 at 14.14.09
Ceartă de la „galoși” și „ceasuri la preț de apartament”. Alfred...
adrian nica anaf
„În ANAF nu toți sunt hoți”. Șeful Fiscului, Adrian Nica: „Colectăm...
Ultimele știri
Noi arestări în cazul medicului ucis și incendiat în casa lui din Capitală. Doi suspecți ar fi ascuns și vândut bunurile furate
România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanţei comerciale s-a redus cu 7% în 2026
Motivul pentru care UE nu poate negocia pacea în Ucraina, potrivit Kremlinului: „Este concentrată pe continuarea războiului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Revenire importantă la Dinamo după numirea lui Nuno Campos! Se întoarce după 5 ani
Adevărul
Povestea tulburătoare a sașilor din Transilvania. „În 1990, toți au spus: acum să plecăm, până nu închid din...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Criza kerosenului: un expert în aviație explică la ce să ne așteptăm pe aeroporturi în această vară
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Real Madrid, acord cu ”jucătorul de 150 de milioane de euro”! Cel mai scump transfer din...
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
„Scary Movie” înregistrează cel mai bun debut din istoria seriei: încasări de 55 de milioane de dolari la box...
Adevarul
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
A primit amendă pentru că folosea telefonul la volan, deși nu are o mână. Cazul unei femei din Florida a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Idris Elba pune capăt speculațiilor despre James Bond, după ani întregi de zvonuri: “Nu am fost niciodată cu...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani