Live TV

Video Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră. Trei marinari sunt în continuare spitalizați, iar unul este dispărut

Data publicării:
nava - drone - marea neagră
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Au apărut primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră care s-a scufundat în totalitate. Vasul încărcat cu cereale avea la bord 13 membri. În urma incidentului, căpitanul a murit, iar bucătarul este căutat de autorități.

Conform jurnalistului Digi24 Iulia Stanciu, Autoritatea Navală Română a participat la căutările desfășurate în zona economică exclusivă a României, acolo unde o navă comercială a fost lovită de drone.

Între timp, nava s-a scufundat, iar un membru al echipajului - bucătarul -  este în continuare de negăsit. În urma incidentului petrecut luni, 5 octombrie, comandantul navei și-a pierdut viața, o persoană este dispărută, iar 11 au supraviețuit. 

Trei marinari sunt încă internați la Spitalul Județean de Urgență Constanța, în stare stabilă, iar ceilalți opt sunt cazați într-un hotel din oraș. 

De asemenea, marinarii din Azberaidjan și India urmează să fie repatriați zilele următoare.

În aceeași ordine de idei, două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră; una dintre acestea s-a scufundat, iar cei 18 membri ai echipajului celeilalte nave au fost salvați.

Bulgaria a oprit operațiunile de căutare a echipajului dispărut al navei care s-a scufundat marți, a declarat miercuri pentru Nova TV viceamiralul Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă.

Citește și: 

UE spune că situaţia din Marea Neagră este extrem de îngrijorătoare: „Suntem solidari cu statele membre de pe flancul estic”

Cum ajunge riscul de război din Marea Neagră în prețul motorinei? Asigurările pot adăuga până la 15 bani pe litru

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
2026-10-05-3649
5
Nicușor Dan: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Cum ajunge riscul de război din Marea Neagră în prețul motorinei? Asigurările pot adăuga până la 15 bani pe litru
PETROLIER IN FLACARI
Incendiu uriaș pe Marea Neagră: un petrolier a fost lovit de Ucraina lângă Soci, plajele au fost închise, fumul a acoperit stațiunea
nava lovita marea neagră
Navele atacate în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră au fost identificate
Ursula Von der Leyen
UE spune că situaţia din Marea Neagră este extrem de îngrijorătoare: „Suntem solidari cu statele membre de pe flancul estic”
nava bulgaria
Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei: una dintre ele s-a scufundat. Radev: „Un atac absolut inacceptabil”
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a respins sesizarea lui Ilie Bolojan în disputa privind...
2026-10-05-3527
Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când...
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
„Ce așteaptă oamenii de la un guvern?”. Luca Niculescu anunță liniile...
Venetian mask used by doctors during plagues.
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara...
Ultimele știri
Proiect de lege pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Parlamentari PSD, AUR și PNL critică inițiativa
Foști soldați ruși se ascund pentru a intra clandestin în Finlanda. „Sunt experți în orientare și în condusul pe teren accidentat”
Atac sângeros într-o școală din Polonia: cel puțin șapte răniți. Agresorul este un elev de 19 ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Sfatul lui Giovanni Becali pentru Ianis Hagi. Mărturie tulburătoare după dezastrele de la echipa națională
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă, salariu de 7.000 euro la CS Dinamo! “Ionuț Lupescu l-a propus și i-a dat banii ăștia! De ce?!”
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Orașele din România în care sunt locuri de muncă, dar nu mai sunt suficienți oameni. Firmele caută angajați...
Digi FM
Un tânăr de 21 de ani a murit după o înțepătură de țânțar. Cum a fost posibilă o asemenea tragedie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
Pro FM
Ce face Andreea Antonescu în America, la un an de la mutarea din România. „Nu mai sunt preocupată să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmările pentru „The Batman 2” au fost suspendate. Matt Reeves se retrage temporar din cauza unor probleme...
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...