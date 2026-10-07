Au apărut primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră care s-a scufundat în totalitate. Vasul încărcat cu cereale avea la bord 13 membri. În urma incidentului, căpitanul a murit, iar bucătarul este căutat de autorități.

Conform jurnalistului Digi24 Iulia Stanciu, Autoritatea Navală Română a participat la căutările desfășurate în zona economică exclusivă a României, acolo unde o navă comercială a fost lovită de drone.

Între timp, nava s-a scufundat, iar un membru al echipajului - bucătarul - este în continuare de negăsit. În urma incidentului petrecut luni, 5 octombrie, comandantul navei și-a pierdut viața, o persoană este dispărută, iar 11 au supraviețuit.

Trei marinari sunt încă internați la Spitalul Județean de Urgență Constanța, în stare stabilă, iar ceilalți opt sunt cazați într-un hotel din oraș.

De asemenea, marinarii din Azberaidjan și India urmează să fie repatriați zilele următoare.

În aceeași ordine de idei, două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră; una dintre acestea s-a scufundat, iar cei 18 membri ai echipajului celeilalte nave au fost salvați.

Bulgaria a oprit operațiunile de căutare a echipajului dispărut al navei care s-a scufundat marți, a declarat miercuri pentru Nova TV viceamiralul Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă.

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Editor : A.M.G.