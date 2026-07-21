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Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost lovită în Marea Neagră

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Au apărut primele imagini  de la bordul navei care a luat foc în Marea Neagră, după ce a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Se văd flăcările de la bord și plutele cu care au fost salvați membrii echipajului. Vorbim de nava care a fost atacată lângă Sulina.

Sunt imagini din timpul operațiunii de salvare desfășurate de angajații Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Este vorba despre 17 marinari care se aflau la bordul acestei nave care a plecat din Egipt și se îndrepta spre Ucraina. Evenimentul s-a petrecut la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.

Această navă transporta aproximativ 3.800 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane. Trei dintre acești marinari au fost răniți și au fost transportați la spitalul din Tulcea.

Sunt imagini în exclusivitate de la bordul acestui petrolier. Flăcările se manifestă în continuare, spun autoritățile. Nava a fost ancorată și a fost stabilit și un perimetru de securitate în zonă, astfel încât navele aflate în zonă să evite perimetrul afectat.

Editor : M.B.

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