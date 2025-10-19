Live TV

Video Primele imagini de la locul exploziei din Bistrița

Data publicării:
masini de pompieri la un bloc unde a avut loc explozie
Sursă foto: Bistriteanul.ro

Imaginile de la locul exploziei care a avut loc într-un bloc din municipiul Bistrița arată că geamurile apartamentului de la etajul 2 au fost sparte, iar câteva obiecte din casă au fost aruncate în stradă de suflul exploziei.

Proprietarul apartamentului, un pensionar de 77 de ani de ani, a fost găsit în viață, cu răni ușoare, și a fost transportat la spital. Medicii spun că este în afara oricărui pericol.

Pompierii au evacuat din bloc în jur de 16 persoane şi au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze. „În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente”, a declarat la faţa locului şeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explozie
1
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
pompieri explozie rahova 1
2
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
dr flavia grosan
4
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul...
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
Digi Sport
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Lingouri de aur
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur –...
pompieri 112
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa, duminică dimineață. „O...
locuri energetice
Românii cred în energii misterioase. Care sunt locurile din țară care...
masina electrica la incarcat
Topul orașelor fruntașe la încărcarea mașinilor electrice în stațiile...
Ultimele știri
Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord de încetare imediată a focului
SUA: Hamas pregătea un atac împotriva civililor din Gaza
Romii se opun interzicerii căsătoriilor între minori: „Nu suntem barbari”. Ministrul Muncii: „Trebuie oprite abuzurile asupra copiilor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
contor de gaze
Zece persoane au fost evacuate din locuințe în urma unei avarii la o țeavă de gaz, în județul Mureș
URMARI_EXPLOZIE_37_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor exploziei din Rahova. „Zona afectată este foarte instabilă”
Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova: Sigiliile decorative nu salvează vieți
Explozie în Rahova.
Primăria închiriază apartamente pentru oamenii rămași pe drumuri după explozia din Rahova. „Vom decide dacă blocul trebuie consolidat”
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
De ce sunt periculoase situațiile post-explozie pentru structura afectată a blocului. Explicația inginerilor constructori
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Fanatik.ro
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea o lovitură uriașă în România...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de...
Adevărul
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea...
Playtech
Un nou cutremur în România! A avut loc în urmă cu scurt timp
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev
Newsweek
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu