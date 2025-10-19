Imaginile de la locul exploziei care a avut loc într-un bloc din municipiul Bistrița arată că geamurile apartamentului de la etajul 2 au fost sparte, iar câteva obiecte din casă au fost aruncate în stradă de suflul exploziei.

Proprietarul apartamentului, un pensionar de 77 de ani de ani, a fost găsit în viață, cu răni ușoare, și a fost transportat la spital. Medicii spun că este în afara oricărui pericol.

Pompierii au evacuat din bloc în jur de 16 persoane şi au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze. „În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente”, a declarat la faţa locului şeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur.

Editor : B.P.