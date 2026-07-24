O echipă Digi24 a surprins imagini din zona în care au fost descoperite resturile dronei doborâte de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, pe un câmp aflat la aproximativ trei kilometri de localitatea Padina, județul Buzău. În zonă intervin echipaje ale MApN, MAI și ISU, iar autoritățile continuă cercetările.

Drona care a pătruns, vineri, în spațiul aerian al României a fost interceptată și doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, iar aparatul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din sudul județului Buzău, în apropierea localităților Padina și Rușețu.

La fața locului a fost o mobilizare amplă a autorităților, potrivit reporterului Digi24. În zonă au fost trimise echipaje ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, iar mai multe aeronave au survolat perimetrul.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta aeriană vineri dimineață, la ora 9:39, la aproximativ 20 de kilometri sud de Sulina. Drona a pătruns adânc în spațiul aerian național, urmând traiectoria Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

În timp ce avioanele de vânătoare monitorizau situația în aer, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației.

Oamenii aflați în zonă, în principal pe drumurile din apropierea localității Padina, au povestit că au văzut o dâră pe cer și momentul în care fragmente din dronă au căzut pe câmp. Obiectul zburător a fost lovit cu precizie și s-a prăbușit într-o zonă agricolă deschisă, aflată la aproximativ trei kilometri de localitate.

În județul Buzău, dar și în alte județe aflate pe traiectoria dronei, au fost transmise mesaje RO-ALERT și alte mesaje de informare pentru populație.

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Editor : C.S.