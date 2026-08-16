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Foto Primele imagini din timpul misiunii de doborâre a dronei care a violat spațiul aerian al României

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Avion F-18 spaniol surprins în timpul misiunii de doborâre a unei drone neautorizate deasupra României. Sursă foto: NATO Air Command / X
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Comandamentul Aerian NATO a publicat duminică imagini din timpul misiunii de doborâre a dronei care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Aparatul de zbor fără pilot a fost distrus de un avion F-18 al aviației militare spaniole, aflat în misiune de poliție aeriană în România.

drona tintita
Drona luată în colimator de un avion de vânătoare F-18. Sursă foro: NATO Air Command / X

„Două avioane de vânătoare spaniole F-18, aflate în misiune consolidată de apărare aeriană în România, au fost ridicate de la sol în această dimineață și au doborât o dronă în spațiul aerian românesc.

Avioanele F-18 fac parte dintr-un contingent mai mare al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. Acestea au sosit la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu la începutul lunii. În total, acolo sunt staționate șapte avioane de vânătoare F-18, trei elicoptere NH-90 destinate combaterii dronelor, o aeronavă de realimentare în aer A400M și aproximativ 200 de militari din Spania.

Operațiunea a fost coordonată prin intermediul Centrului NATO de Operații Aeriene Combinate de la Torrejón, Spania. Odată cu tranziția de la poliția aeriană la apărarea aeriană, NATO poate răspunde acum mai flexibil unei game mai largi de amenințări, utilizând o abordare stratificată, la 360 de grade, în toate domeniile operaționale”, a transmis Comandamentul Aerian NATO într-un mesaj pe rețeaua X, unde a postat si o imagine cu drona doborâtă, văzută prin sistemul de vedere pe timp de noapte.

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Editor : B.P.

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