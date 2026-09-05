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Video Primele măsuri anunțate în cazul polițistului local care a aruncat legumele și fructele unei femei în vârstă pe trotuar, în București

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politia locala
Poliția Locală. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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La o săptămână de la incidentul în care o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost umilită de un polițist local din București, au fost luate și primele măsuri. Agentul a fost mutat temporar într-o structură fără contact cu publicul și este cercetat disciplinar, a anunțat Primăria Sectorului 1.

Primăria Sectorului 1 a anunțat într-un comunicat de presă că polițiștii locali care merg în teren vor fi echipați de acum cu body-cam. Până la finalizarea achiziției acestor echipamente, intervențiile în teren vor fi făcute în echipe mixte, Poliția Locală- Poliția Generală.

„Concret, pentru intervenții, polițistul local va fi însoțit și de un polițist de la Poliția Generală, echipat cu body-cam”, a informat sursa citată.

În paralel, cazul a fost sesizat organelor de urmărire penală pentru a stabili dacă femeia era implicată într-o activitate organizată de comerț ilegal sau dacă, dimpotrivă, era o persoană exploatată.

„Este nevoie să tratăm cu empatie fiecare persoană aflată într-o situație dificilă. Aștept cu interes măsurile Comisiei de Disciplină a DGPL S1, dar și rezultatele anchetei penale în privința traficului de persoane sau existența unei structuri organizate de comerț ilegal.

În același timp, aș vrea să nu demonizăm activitatea întregii Poliții Locale, o entitate extrem de utilă pentru intervenții în privința deșeurilor aruncate ilegal și identificarea vinovaților, sancțiuni pentru parcări neregulamentare și ridicarea mașinilor parcate ilegal sau alte ⁠intervenții la sesizările cetățenilor”, a transmis primarului Sectorului 1, George Cristian Tuță.

O femeie în vârstă, care vindea legume și fructe pe trotuar, a fost umilită de un polițist local din București. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori.

În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. La un moment dat se vede cum polițistul local, îmbrăcat în civil, îi ia marfa femeii și o pune în portbagaj.

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Editor : A.M.G.

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