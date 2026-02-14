Live TV

Video Primele măsuri după scandalul de la adăpostul de câini din Vrancea. Trei persoane sub control judiciar

Data actualizării: Data publicării:
caini la adapost
Foto: Captură Digi24

Trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar activitatea adăpostului de câini din Vrancea a fost suspendată, după ce polițiștii și procurorii au descoperit maltratarea și uciderea mai multor animale. Autoritățile susțin că activitățile din adăpost se desfășoară în prezent conform procedurilor legale, pentru a permite adopțiile în siguranță.

Perchezițiile au avut loc vineri, 13 februarie, în urma unor sesizări privind tratamente necorespunzătoare aplicate animalelor. În cadrul anchetei, polițiștii au ridicat documente și probe de la domiciliile a patru persoane și de la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale.

„La data de 13 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară. În urma probatoriului administrat, Parchetul a dispus față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile", se arată într-un comunicat al IPJ Vrancea.

Cercetările vizează infracțiuni precum uciderea cu intenție a animalelor, schingiuirea acestora, abuz în serviciu și fals intelectual. Totodată, a fost deschis un dosar separat pentru schingiuirea animalelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani.

Autoritățile precizează că, potrivit legii, animalele pot fi plasate în alte adăposturi sau încredințate organizațiilor de protecție doar dacă există un pericol iminent pentru viața sau sănătatea lor. De asemenea, conform normelor sanitar-veterinare și procedurilor ANSVSA, câinii trebuie identificați, microcipați, evaluați medical și sterilizați înainte de relocare.

„Începând de astăzi, 14 februarie a.c., la adăpost se desfășoară activități specifice și necesare adopției, în conformitate cu procedurile legale", a transmis IPJ Vrancea.

Adăpostul de câini din Vrancea a intrat în atenția autorităților după ce mai mulți câini au fost uciși sau maltratați, iar situația a stârnit reacții puternice în rândul organizațiilor de protecție a animalelor și al localnicilor. Ancheta a fost declanșată din oficiu, iar polițiștii și procurorii au desfășurat mai multe percheziții pentru a strânge probe privind modul în care erau îngrijite animalele și dacă erau respectate standardele legale ale adăpostului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
marcel ciolacu sustine un discurs
4
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
medici in spital
5
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompieri voluntari
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”
accident ambulanta cotroceni masini de politie pompieri
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Șoferul a rămas fără permis și cu amendă de 3.000 de lei
Adapost caini
Percheziții în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați
Luvru
Un nou scandal la Muzeul Luvru: Doi angajați arestați într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu bilete
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță s-a întors la conducerea Primăriei Sectorului 3. Primul mesaj din biroul de primar, după decizia instanței
Recomandările redacţiei
Bogdan Ivan
Ministrul Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară...
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.
Marco Rubio, discurs la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA...
barbat care se fereste de viscol
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: Cod galben de vânt și...
militari români
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă acuzaţiilor că România cumpără...
Ultimele știri
Guvernul României salută cumpărarea Portului Internațional Giurgiulești
Explozia prețurilor: Garsonieră de 120.000 de euro în Cluj-Napoca. Care sunt orașele cu cele mai scumpe locuințe
„Când simţi că «Love is in the Air» și pui repede masca contra gazelor”. MAI și Forțele Terestre, mesaje de Ziua Îndrăgostiților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Fanatik.ro
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Ilia Malinin, ratare istorică la Jocurile Olimpice de Iarna 2026. Pe ce loc a terminat patinatorul care a...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă, după ce a cerut să plece de la FCSB!
Pro FM
Îndrăzneață și senzuală. Soția lui Justin Bieber, într-o rochie transparentă, din dantelă neagră, la premiera...
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Pensia militară medie pentru limită de vârstă este 5.800 lei, dublu față de pensia „normală”. Când vor crește?
Digi FM
Ce înălțime are Gigantul din Carpați. Ghiță Mureșan, singurul baschetbalist român care a jucat în NBA...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Jane Seymour împlinește 75 de ani și e superbă. Timpul trece frumos pentru ea: siluetă impecabilă, iubire...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online