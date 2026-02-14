Trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar activitatea adăpostului de câini din Vrancea a fost suspendată, după ce polițiștii și procurorii au descoperit maltratarea și uciderea mai multor animale. Autoritățile susțin că activitățile din adăpost se desfășoară în prezent conform procedurilor legale, pentru a permite adopțiile în siguranță.

Perchezițiile au avut loc vineri, 13 februarie, în urma unor sesizări privind tratamente necorespunzătoare aplicate animalelor. În cadrul anchetei, polițiștii au ridicat documente și probe de la domiciliile a patru persoane și de la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale.

„La data de 13 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară. În urma probatoriului administrat, Parchetul a dispus față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile", se arată într-un comunicat al IPJ Vrancea.

Cercetările vizează infracțiuni precum uciderea cu intenție a animalelor, schingiuirea acestora, abuz în serviciu și fals intelectual. Totodată, a fost deschis un dosar separat pentru schingiuirea animalelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani.

Autoritățile precizează că, potrivit legii, animalele pot fi plasate în alte adăposturi sau încredințate organizațiilor de protecție doar dacă există un pericol iminent pentru viața sau sănătatea lor. De asemenea, conform normelor sanitar-veterinare și procedurilor ANSVSA, câinii trebuie identificați, microcipați, evaluați medical și sterilizați înainte de relocare.

„Începând de astăzi, 14 februarie a.c., la adăpost se desfășoară activități specifice și necesare adopției, în conformitate cu procedurile legale", a transmis IPJ Vrancea.

Adăpostul de câini din Vrancea a intrat în atenția autorităților după ce mai mulți câini au fost uciși sau maltratați, iar situația a stârnit reacții puternice în rândul organizațiilor de protecție a animalelor și al localnicilor. Ancheta a fost declanșată din oficiu, iar polițiștii și procurorii au desfășurat mai multe percheziții pentru a strânge probe privind modul în care erau îngrijite animalele și dacă erau respectate standardele legale ale adăpostului.

Editor : A.R.