Primele ninsori pot apărea la câmpie chiar din noiembrie. Ce spune meteorologul Florinela Georgescu despre „anomalia de temperatură”

Primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, adică în zonele joase, ar putea apărea în luna noiembrie, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

Din punct de vedere al temperaturilor, este posibil ca acestea să fie, în medie, mai ridicate decât normalul, în luna noiembrie. Referitor la prognoza pentru luna decembrie, media climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare.



„În medie, există clar tendinţa unei estimări referitoare la anomalia de temperatură, care arată probabilitatea mare ca în zona României şi a Republicii Moldova, temperatura medie în această zonă să fie peste norma ultimelor trei decenii, pe de altă parte, precipitaţiile să fie apropiate de normă. Pentru luna noiembrie, în medie ar trebui să avem o temperatură maximă între 2 şi 8 grade la nivelul ţării, cantităţi de precipitaţii mai ridicate pe partea de vest şi de sud a ţării, în general însă undeva în jur de 40 de litri pe metrul pătrat”, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, la conferinţa Focus Energetic.

În ceea ce priveşte cantităţile de precipitaţii pe care le putem înregistra în această lună, prognozele arată o apropiere de normă, de 30-40 de litri pe metrul pătrat.

Medie

„Din punct de vedere al temperaturilor, posibil ca, în medie, acestea să fie mai ridicate decât normalul, vedem că ţara noastră se încadrează în zona posibilei abateri de 1-2 grade faţă de media climatologică. Este o abatere relativ mică şi aceasta ne arată în clar mai degrabă posibilitatea mai degrabă să avem o evoluţie mai aproape de normal, cea ce am şi avut până acum în luna noiembrie şi este foarte posibil să continuăm în aceeaşi notă. Trebuie să spun că un normal pentru luna noiembrie nu exclude probabilitatea ca pe durate scurte de timp vremea să fie mai severă. În luna noiembrie pot apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, deci să apară primele ninsori în zonele joase. Pe de altă parte, este posibil ca, în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade C, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a mai spus ea.

Decembrie

Pentru luna decembrie, media ultimilor 30 de ani înseamnă temperaturi maxime între -1 şi 6 grade C, temperaturi minime între -8 şi 0 grade C, precipitaţii chiar mai puţine decât în luna noiembrie pentru partea de est a ţării, ceva mai multe posibil pentru partea de vest şi de sud.

„Această medie climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare. Estimarea pentru această lună decembrie arată probabilitatea din punct de vedere al precipitaţiilor să fim în apropierea normelor. În situaţiile în care Marea Mediterană îşi extinde influenţa spre ţara noastră, este posibil să înregistrăm acei 50-60 de litri pe metrul pătrat din media climatologică. La fel ca şi estimarea pentru luna noiembrie, şi luna decembrie poziţionează partea de sud-est a Europei în probabilitatea ridicată de a avea temperaturi uşor peste norma climatologică. Sigur, norma climatologică mai scăzută decât în luna noiembrie şi cu acea probabilitate de apariţie a unor episoade mai severe de vreme”, a declarat reprezntantul ANM.

Viscol

Luna decembrie, statistic vorbind, este luna în care ar putea apărea primele episoade de viscol, chiar dacă în ultimele ierni acest lucru nu s-a întâmplat, sau cel puţin nu au fost evenimente de amploare din acest punct de vedere.

Luna ianuarie este, în medie, cea mai rece din calendar, este luna cu recorduri de temperaturi scăzute, în care maximele se încadrează între -3 şi 4 grade C, iar temperaturile minime între -12 şi -3 grade C.

Ultimele ierni au fost mai blânde, însă în fiecare an au existat episoade scurte cu temperaturi foarte scăzute, a explicat Florinela Georgescu.

Editor : Sebastian Eduard