Live TV

Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți împușcați într-o mașină, în Harghita. Ce suspectează anchetatorii

Data actualizării: Data publicării:
mașina tinerilor impuscati in masina din harghita
Doi tineri, care erau dați dispăruți de patru zile, au fost găsiți împușcați. Foto: Digi24

Necropsia în cazul celor doi tineri morţi într-o maşină ce a fost văzută într-o zonă împădurită din judeţul Harghita a stabilit că decesul a survenit cu două zile înainte de a fi găsiţi. Legiştii cred că leziunile de pe corpul fete şi al băiatului ar fi fost autoprovocate.

„În urma concluziilor preliminare rezultate în urma efectuării necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025”, a anunţat, vineri, Poliţia judeţeană Harghita, citată de News.ro. 

Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar.

Anchetatorii au suspiciunea că rănile au fost autoprovocate.

„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de omor”, a mai transmis sursa citată.

O fată de 19 ani şi un băiat de 20, din judeţul Bacău, au fost găsiţi morţi într-o maşină, în judeţul Harghita, în zona Lacului Frumoasa, iar lângă ei anchetatorii au găsit un pistol de asomare, folosit la sacrificarea animalelor.

„În data de 22.10.2025, în jurul orei 17.36 , ofiţerul de serviciu din cadrul Poliţiei Miercurea Ciuc a fost sesizat de către numita B.E. cu privire la faptul că a găsit două persoane decedate în zona împădurită din apropierea barajului Frumoasa. Patrula din cadrul Secţiei 1 de Poliţie Miercurea Ciuc , deplasată la faţa locului a constatat faptul că în data de 22.10.2025 în jurul orei 17.35 , numiţii B.E., S.A, K.I. şi S.N. au identificat la liziera pădurii din extravilanul localităţii Frumoasa, un autoturism cu număr de înmatriculare din Bacău în habitaclul căreia se aflau două persoane decedate”, au anunţat, joi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, într-un comunicat de presă.

Procurorii au precizat că că cele două persoane decedate se aflau într-o relaţie de concubinaj de aproximativ un an, aceştia locuind împreună la domiciliul fetei.

„Din declaraţiile verbale ale membrilor de familie reiese că cele două persoane decedate, în data de 19.10.2025 în jurul orei 23.30 au plecat cu autoturismul mai sus menţionat de la domiciliul fetei, într-o direcţie necunoscută, fără a-şi anunţa părinţii, rudele sau prietenii. (...) La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita în colaborare cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Harghita – SIC se desfăşoară urmărirea penală, în vederea elucidării circumstanţelor în care s-a produs decesul celor două persoane”, mai arată procurorii.

Cei doi fuseseră daţi dispăruţi de familii la data de 22 octombrie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
robert negoita
5
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digi Sport
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru...
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci...
rachete-razboi nuclear
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace...
Ultimele știri
Instagram și Facebook, acuzate că au încălcat legislația UE privind raportarea conținutului ilegal
Volodimir Zelenski, întâlnire cu regele Charles la Windsor. Președintele ucrainean participă și la o reuniune a „Coaliției de voință”
Președintele Ecuadorului susține că a fost vizat de o tentativă de otrăvire prin bomboane de ciocolată și gem: „Am depus plângere”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost descoperită țeava de gaz găurită și ce piste au criminaliștii
Șah
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe americanul Naroditsky că trişa
banda cu politia nu treceti
Anchetă în Bacău: bebeluș găsit mort pe un câmp. Trupul era ascuns în pungi
Laura Codruța Kovesi. Foto- Profimedia
„FBI-ul grecesc” a arestat 37 de persoane implicate într-o schemă frauduloasă de subvenții agricole
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
Digi FM
Cum a început povestea de dragoste dintre Steffi Graf și Andre Agassi. Sunt de peste 20 de ani împreună și au...
Digi Sport
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
Pro FM
Cum se simte fiul lui Kamara la 11 ani. Leon s-a născut cu paralizie cerebrală și încă are nevoie de operații...
Film Now
Orlando Bloom, dornic să-și refacă viața după despărțirea de Katy Perry. Actorul a fost surprins în compania...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Când se dau pensiile, indemnizația și alocația în noiembrie? Calendar complet al plăților sociale
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...