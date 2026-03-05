Live TV

Video Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”

Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin

S-au reluat parțial zborurile dinspre Orientul Mijlociu. Primul avion de la Dubai, după o pauză de 4 zile, a aterizat azi-noapte pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală. De la izbucnirea conflictului, autoritățile din Emiratele Arabe Unite asigură cazarea temporară pentru toți pasagerii străini care nu pot pleca din Dubai și Abu Dhabi.

- A fost o loterie. Fiecare minut trăit acolo în ultimele câteva zile n-am făcut altceva decât am pariat, la propriu, pe fiecare avion. Am cumpărat, cred că trei-patru rezervări am făcut, ne mai și gândim dacă le mai putem anula sau nu. Dar nici că mai contează. Fiecare după posibilități, suntem un caz fericit. Am pus piciorul pe pământ, am ajuns.

Nu sunt propus ca în situația în care am ajuns acasă să arăt cu degetul spre cineva, însă este mai mult decât sumar, nivelul de conversație și dialog pe care l-am avut cu autoritățile.Am avut un schimb de mail-uri și cam atât.

- Aveam zborul ieri inițial, care a fost anulat, și am prins pe cursa asta. Am reprogramat cu alt bilet, am cumpărat vreo cinci bilete, urmează să le facem refund.

- S-au auzit sirenele, alertele?

- Nu sirene n-au fost. Am avut un mesaj de alertă. A fost cel mai grav moment, la vreun sfert de oră după ăla a bubuit. Nu știu dacă am auzit rachetele, am auzit ce distrugea acele drone. De fapt, astea au fost explicațiile.

-Eu m-am impacientat pentru că am stat în Burj al Arab și chiar acolo s-a întâmplat să pice o rămășiță de dronă sau ceva de genul. Nu știu. Am fost panicat în primul rând pentru copiii mei și pentru părinții mei. Pentru pentru mine în niciun caz. Dar să fii cu părinții tăi și cu copiii tăi pe acolo și să pățești așa ceva așa ceva e puțin mai mai ciudat. Am văzut cum a explodat ceva în fața mea. De aia vă spun că m-am și panicat.

- Din păcate, statul român nu s-a interesat de noi.

- Nu a căzut nimic acolo, toate rachetele sau ce au avut, drone, au fost interceptate, absolut niciuna nu a căzut.

- Cu biletele, noi aveam rezervare, am tot rezervat continuu, se anulau și aveam rezervare pentru mâine. După care am aflat că sunt zboruri astăzi și am mers direct la aeroport și ni s-au schimbat zborurile și am reușit.

- M-am panicat. Aveam copii acasă, ce să zicem? Am fost greu. Autoritățile s-au comportat extraordinar, să știți. Au răspuns, au făcut tot ce trebuie, au făcut formulare, tot ce trebuie să ne ajute, au răspuns la telefoane, zi și noapte.

În continuare însă sunt blocaje și foarte mulți români nu au încă zboruri sau nu știu despre acest lucru. Vlad Jipa, un român blocat în Abu Dhabi, a spus că a fost greu să-și asigure cazare.

„Se leagă de fiecare virgulă. Am ajuns în situația în care am le-am făcut legătura celor de la compania aeriană cu cei de la de la recepție, de la hotel, și încă suntem în incertitudine. Ba mai mult de atât, am încercat să bag cartela, am văzut că mi-au făcut check-out. Teoretic este prezentată foarte frumos situația. Practic suntem cu totul și cu totul altă situație. La fel, se spune că pleacă zboruri către România. Dar tocmai ce am fost la agenție și au spus că nu pot face rezervări în situația în care ne aflăm și să încercăm online. Erau acolo 30-40 de persoane, nu numai români.

În ceea ce privește autoritățile, consulatul, în cazul nostru reprezentanți ai MAE, comunicarea este zero de câteva zile, iar la început a fost o comunicare la modul în care noi adresam întrebări scrise sau verbal și dumnealor ne răspundeau, dar răspunsuri teoretice cu. Adică niște chestiuni care nu fac decât să ne supere, pentru că noi avem nevoie de soluții, de chestiuni practice.

