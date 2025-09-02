Live TV

Primul aeroport din România care anunță eliminarea restricţiilor de volum pentru recipientele cu lichide. Unde se va aplica măsura

Data publicării:
bagaje in aeroport si un avion decoland
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunţă că elimină restricţiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână şi că este primul aeroport din ţară care aplică această măsură.

„Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, devine primul din România care ridică restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână ale pasagerilor. Începând cu data de 03 septembrie 2025 vor fi eliminate restricţiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli şi geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internaţional Cluj. Pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de maxim 2 litri", se arată într-un comunicat trimis marţi de aeroportul clujean, citat de Agerpres. 

Potrivit sursei citate, această decizie a fost posibilă ca urmare a măsurilor implementate de Aeroportul Internaţional Cluj în colaborare cu Brigada Antiteroristă din cadrul S.R.I. şi cu producătorul echipamentelor achiziţionate de aeroport.

„Aeroportul Internaţional Cluj reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale Judeţului Cluj, iar scopul nostru este de a oferi pasagerilor facilităţi şi servicii de cea mai bună calitate, astfel încât călătoria acestora să fie o experienţă nu doar plăcută, ci şi facilă şi sigură. Ridicarea restricţiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură aşteptată de pasageri. Adoptând aceste măsuri, dovedim încă o dată că Aeroportul Internaţional Cluj rămâne un model de bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, siguranţa şi securitatea pasagerilor", a declarat, citat în comunicat, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Conform sursei citate, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" Cluj este primul aeroport regional al ţării, cu un trafic de peste 3,2 milioane de pasageri înregistrat în anul 2024, iar pentru 2025, estimările arată că traficul va ajunge la 3,4 milioane.

„Ne bucurăm că putem să venim cu veşti bune pentru pasagerii noştri, care nu vor mai fi nevoiţi să scoată lichidele la controlul de securitate şi vor putea transporta lichide în recipiente de 2 litri. Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecţia explozibililor din lichide şi a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerinţelor Comisiei Europene. Odată cu ridicarea restricţiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea", a declarat, citat în comunicat, directorul general al aeroportului clujean, David Ciceo.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
2
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
cal pentru polostudiat de geneticieni
3
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
4
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi Sport
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Liderii coaliției au mers la Palatul Cotroceni după conferința lui...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan...
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Câți oameni pleacă de la Cancelaria premierului. Anunțul lui Ilie...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, marți. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a...
Ultimele știri
Bogdan Ivan: România trebuie să treacă din postura de importator la exportator de energie, iar preţul să ajungă sub media UE
Toate opțiunile de sancțiuni sunt pe masă după atacurile „josnice” ale Rusiei, afirmă secretarul Trezoreriei SUA
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Încă un român și un nepalez au fost implicați în agresiunea asupra muncitorului străin din Cluj-Napoca. Ce susține avocata atacatorului
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 17 May 2023
Scandal la bordul unui avion pe ruta Bruxelles - Bucureşti: un pasager a fost încătușat pe Aeroportul Otopeni
Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de la fabrica din Sopot, Bulgaria. Foto: Profimedia
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus bruiaj din partea Rusiei, la aterizarea în Bulgaria (FT)
475a773e-a11b-4600-b203-4a41923dcdaf
Bărbat prins cu bani falși pe Aeroportul Henri Coandă. Ce voia să facă cu sutele de euro
chirie
Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii
Partenerii noștri
Pe Roz
De pe podiumul de modă, sub lumina blițurilor în lumea filmului. Cine e românca în alb care a pășit pe...
Cancan
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Fanatik.ro
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Noile schimbări la cartea funciară în 2025. Ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii de locuințe
Digi FM
Va începe școala pe 8 septembrie? Ce spune ministrul Educației, pe fondul tensiunilor cu sindicatele
Digi Sport
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
Confirmare: Simion este contra tăierii pensiilor speciale cu 7000 lei. Mătușa și sora, magistrați
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Anca Dinicu a povestit cum a reacționat iubitul ei, Georgian, atunci când a aflat că vor deveni părinți. „Nu...