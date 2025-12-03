Primul anunț despre înmormântarea lui Adrian Pleșca, zis și Artan. Unde va fi depus și când va avea loc ceremonia funerară

Adrian Pleşca, zis și Artan, solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan, care a murit marți, la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2, din București.

Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15.00, la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan (în parcul Alexandru Ioan Cuza), a anunţat familia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Adrian Pleşca a murit la Spitalul Pantelimon, după ce ar fi suferit un AVC.

Adrian Pleşca, „Artan”, a fost probabil cea mai emblematică reprezentare a solistului vocal post-revoluţionar, un amestec de carismă, talent, umor şi farmec personal, un prototip autohton al anti-eroului care a reuşit să se impună afectiv şi să rămână ancorat în conştiinţa colectivă a publicului autohton.

Artanu s-a născut la 31 martie 1961 în Bucureşti. A absolvit Universitatea Politehnica din Bucureşti (Facultatea de Metalurgie, 1981-1989). A studiat vioara de copil, la fel pianul şi contrabasul, fiind încurajat de tatăl său, profesor de muzică. A fost cofondator al trupelor Timpuri Noi (1982) şi Partizan (2001).

Un concert-tribut „Adio, Everest al Rock-ului Românesc!”, cu amintiri, colaje, eterna voce de granit şi Invitaţi & Complici Muzicali Partizan, va avea loc în 17 decembrie, în Quantic. Cu această ocazie va fi lansat vinilul unui album clasic „Am cu ce”.

Editor : C.S.