Primul anunț despre înmormântarea lui Adrian Pleșca, zis și Artan. Unde va fi depus și când va avea loc ceremonia funerară

Data publicării:
adrian pleșca
Foto: Facebook/Partizan

Adrian Pleşca, zis și Artan, solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan, care a murit marți, la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2, din București. 

Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15.00, la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan (în parcul Alexandru Ioan Cuza), a anunţat familia. 

Adrian Pleşca a murit la Spitalul Pantelimon, după ce ar fi suferit un AVC. 

Adrian Pleşca, „Artan”, a fost probabil cea mai emblematică reprezentare a solistului vocal post-revoluţionar, un amestec de carismă, talent, umor şi farmec personal, un prototip autohton al anti-eroului care a reuşit să se impună afectiv şi să rămână ancorat în conştiinţa colectivă a publicului autohton.

Artanu s-a născut la 31 martie 1961 în Bucureşti. A absolvit Universitatea Politehnica din Bucureşti (Facultatea de Metalurgie, 1981-1989). A studiat vioara de copil, la fel pianul şi contrabasul, fiind încurajat de tatăl său, profesor de muzică. A fost cofondator al trupelor Timpuri Noi (1982) şi Partizan (2001).

Un concert-tribut „Adio, Everest al Rock-ului Românesc!”, cu amintiri, colaje, eterna voce de granit şi Invitaţi & Complici Muzicali Partizan, va avea loc în 17 decembrie, în Quantic. Cu această ocazie va fi lansat vinilul unui album clasic „Am cu ce”.

