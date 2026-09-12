Prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat, sâmbătă, în flota TAROM. Se numeşte Mircea Lucescu şi are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid şi Cluj, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu.

„Sunt la Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Otopeni, unde are loc prezentarea şi inaugurarea primei aeronave Boeing 738 Max 8 din flota TAROM, care a fost botezată cu numele legendarului «Mircea Lucescu». Aeronava a fost preluată direct de la Boeing, din Seattle, Statele Unite ale Americii, de echipajele şi specialiştii tehnici TAROM şi adusă de aceştia acasă, în România, pe 8 septembrie", a scris Scrioşteanu pe Facebook.

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Avionul de generaţie nouă are 189 de locuri, motoare CFM LEAP-1B, mai eficiente, consum redus de combustibil şi poate zbura cu o viteză maximă de 850 km/h. Noul avion este cu 50% mai silenţios, are cu 20% mai puţine emisii de dioxid de carbon şi o autonomie de până la aproximativ 6.400 km, potrivit News.ro.

TAROM a explicat că alegerea numelui nu este întâmplătoare: „performanţa, disciplina, perseverenţa şi încrederea sunt valori care definesc cariera unuia dintre cei mai importanţi antrenori români şi care, deloc întâmplător, se potrivesc cu direcţia pe care TAROM şi-o asumă odată cu această nouă etapă".

Avionul a fost preluat direct de la Seattle şi adus la Bucureşti, într-un traseu în două etape. Noua aeronavă Boeing 737 MAX va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid şi Cluj.

În total, TAROM îşi va înnoi flota cu 4 aeronave Boeing 737, iar pentru a le face loc, a vândut 4 aeronave vechi.

În această lună este aşteptat şi următorul Boeing 737 MAX 8 al TAROM, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc: Ivan Patzaichin.

Editor : M.B.