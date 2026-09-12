Live TV

Video Primul avion Boeing 738 Max 8 a intrat în flota TAROM și a primit numele „Mircea Lucescu”. Pe ce rute va zbura

Data actualizării: Data publicării:
avion tarom care decoleaza
Foto: TAROM
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat, sâmbătă, în flota TAROM. Se numeşte Mircea Lucescu şi are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid şi Cluj, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu.

„Sunt la Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Otopeni, unde are loc prezentarea şi inaugurarea primei aeronave Boeing 738 Max 8 din flota TAROM, care a fost botezată cu numele legendarului «Mircea Lucescu». Aeronava a fost preluată direct de la Boeing, din Seattle, Statele Unite ale Americii, de echipajele şi specialiştii tehnici TAROM şi adusă de aceştia acasă, în România, pe 8 septembrie", a scris Scrioşteanu pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Avionul de generaţie nouă are 189 de locuri, motoare CFM LEAP-1B, mai eficiente, consum redus de combustibil şi poate zbura cu o viteză maximă de 850 km/h. Noul avion este cu 50% mai silenţios, are cu 20% mai puţine emisii de dioxid de carbon şi o autonomie de până la aproximativ 6.400 km, potrivit News.ro.

TAROM a explicat că alegerea numelui nu este întâmplătoare: „performanţa, disciplina, perseverenţa şi încrederea sunt valori care definesc cariera unuia dintre cei mai importanţi antrenori români şi care, deloc întâmplător, se potrivesc cu direcţia pe care TAROM şi-o asumă odată cu această nouă etapă".

Avionul a fost preluat direct de la Seattle şi adus la Bucureşti, într-un traseu în două etape. Noua aeronavă Boeing 737 MAX va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid şi Cluj.

În total, TAROM îşi va înnoi flota cu 4 aeronave Boeing 737, iar pentru a le face loc, a vândut 4 aeronave vechi.

În această lună este aşteptat şi următorul Boeing 737 MAX 8 al TAROM, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc: Ivan Patzaichin.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
2026-09-01-0784
2
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
3
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
4
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
5
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina
Digi Sport
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
F-16 Polonia
Alertă la granița României: Ținte aeriene detectate lângă Vâlcove, F-16 ridicate pentru monitorizare
zelenski iese din avionul lui
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
avion zelenski profimedia-1106216818
Chișinăul confirmă că avionul lui Volodimir Zelenski risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Piper PA-34 Seneca II OO-EAM
Patru membri ai aceleiași familii au murit după ce avionul lor s-a prăbușit în Triunghiul Bermudelor
avion zelenski profimedia-1106216818
Avionul lui Volodimir Zelenski, aproape să fie lovit de o dronă după ce a decolat spre Oslo
Recomandările redacţiei
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Ce poate învăța România din rezultatul alegerilor din Germania. Frica...
Harțuire sexuală
Scandal de hărțuire sexuală la o companie de stat. AMEPIP anunță că a...
george simion in curtea parlamentului
Cât de aproape este AUR de rezultatul AfD din Germania. Emil...
omar hayssam captura
Ce urmează să se întâmple cu Omar Hayssam. Detalii despre internarea...
Ultimele știri
Reality-show-ul foarte popular din China, unde marele premiu este un loc de muncă. Concurenții au absolvit facultăți de prestigiu
Președintele Iranului, mesaj pentru SUA: Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”. Ce spune despre război
Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20 din Miami: „Trebuie să discutăm și să luăm decizii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Jenant! Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a stârnit indignare la evenimentul TAROM dedicat marelui...
Adevărul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Val de reacții pe pagina Soranei Cîrstea, ca urmare a deciziei pe care fanii pur și simplu nu o înțeleg
Pro FM
“Chiar e cea mai frumoasă”. Ioana Ignat, apariție senzuală înainte de a urca pe scenă, în rochie mini din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
VIDEO | Penelope Cruz, în lacrimi la Veneția. Ovații de 15 minute pentru „Bunker”, filmul în care joacă...
Adevarul
„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”. „Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA. Ce se...
Newsweek
Cum verifici dacă pensia a fost calculată corect? Un avocat explică ce trebuie să urmărești
Digi FM
Vremea se schimbă radical. Ploi torențiale și vânt în jumătate de țară și răcire accentuată în Capitală până...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. Povestea actorului cu o căsnicie de peste două decenii, o carieră uriașă și o...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță