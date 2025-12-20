Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat după noul proiect tip dezvoltat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) în urma unei investiţii de 22,6 milioane de lei, a fost inaugurat, sâmbătă, în oraşul Sovata.

„Bazinul de înot şi de agrement de la Sovata este primul bazin inaugurat în ţară care se implementează pe noul proiect tip dezvoltat şi întocmit de Ministerul Dezvoltării prin Compania Naţională Investiţii, în 2022. În acel an, toate proiectele tip ale Ministerului Dezvoltării au fost refăcute astfel încât să fie eficientizate energetic. Şi la bazinul de la Sovata avem prima realizare a acestui proiect tip. Sunt mai multe în curs de execuţie în ţară, dar acesta este primul care se finalizează, ceea ce înseamnă că avem spaţii mai mari, un bazin mai mare, avem locuri în tribune pentru spectatori, pentru părinţii care vor să vină să-şi urmărească copiii.

Avem spaţii adiacente, ceea ce n-am avut pe vechiul proiect tip şi, cu toate că spaţiul este mai mai mare şi cheltuielile ar trebui să fie mai mari, dar, datorită panourilor fotovoltaice şi soluţiilor energetice, cheltuielile de funcţionare vor fi mai mici la acest tip de bazin decât la cele construite anterior anului 2022. O investiţie din bugetul de stat de peste 22 de milioane de lei, pe care o predăm astăzi în proprietatea oraşului Sovata”, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, scrie Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Următorul bazin de acest tip va fi inaugurat la Aiud

Ministrul a precizat că următorul bazin de înot de acest tip, care va fi inaugurat cel mai probabil în luna martie, este cel de la Aiud.

„Sunt vreo 15 în construcţie, care sunt peste tot în mai multe judeţe ale ţării şi acum urmează să fie finalizată. Urmează Aiudul, care probabil în martie va putea fi inaugurat”, a subliniat Cseke Attila.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în cadrul ceremoniei de inaugurare a bazinului de înot de la Sovata, că locuitorii acestui oraş vor putea spune la sfârşitul anului 2025 că, în ciuda tuturor dificultăţilor, „suntem cu un pas înainte decât eram acum un an, acum doi ani, acum zece ani, acum douăzeci de ani”.

„Şi da, dacă se construieşte o sală de sport lângă şcoală, se construieşte o piscină, se construieşte o creşă, atunci înseamnă că oamenii care locuiesc aici cred în viitorul aşezării, cred că este posibil să construiască un viitor mai bun”, a afirmat liderul UDMR.

Investiţia, un răspuns la cerinţele comunităţii locale

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, a arătat că noul bazin de înot didactic din Sovata nu este doar inaugurarea unei noi facilităţi sportive, ci a unei soluţii la o problemă de lungă durată.

„Este un răspuns la cerinţele comunităţii locale, despre care discutăm de mult timp în această zonă. Această investiţie are o importanţă majoră atât pentru educaţie, cât şi pentru sănătate şi, în special, pentru viitorul nostru (...). Bazinul didactic de la Sovata este rezultatul unei munci coordonate, în care autoritatea locală, antreprenorii şi reprezentanţii din actul decizional guvernamental au colaborat pentru a transforma acest proiect în realitate. Fără participarea UDMR la guvern, aceste dezvoltări nu ar fi ajuns la realizare la Sovata, la Fântânele sau în alte localităţi din judeţul Mureş. În ultimii ani, obiectivul nostru a fost să generăm rezultate concrete, nu doar să vorbim despre unitate şi importanţa spaţiilor comunitare", a spus Peter Ferenc.

Primarul din Sovata: O piatră de hotar pentru oraş

Primarul oraşului Sovata, Fülöp László-Zsolt, a precizat că anul trecut, în luna mai, a fost semnat contractul de finanţare pentru bazinul de înot din Sovata, construit în cadrul programului naţional destinat dezvoltării infrastructurii sportive locale.

„Sunt convins că aceasta este o piatră de hotar în viaţa aşezării noastre, un moment foarte, foarte important. Ştim bine că înotul, ca atare, este un sport care poate fi practicat de la o vârstă foarte fragedă, chiar până la o vârstă înaintată. Este un efort fizic care nu solicită articulaţiile şi, ca atare, se poate face chiar şi până la o vârstă înaintată”, a arătat primarul.

Inaugurarea bazinului de înot, a subliniat edilul, este abordată cu mari speranţe, în sensul că acest obiectiv va putea găzdui competiţii sau poate fi loc de cantonament pentru sportivi.

El a mai precizat că investiţia are ca obiectiv asigurarea unor oportunităţi de practicare a sportului şi de învăţare pe tot parcursul anului pentru copii şi tineri, promovarea unui stil de viaţă sănătos, precum şi crearea unui spaţiu comunitar pentru locuitorii oraşului şi ai zonei.

Editor : Ana Petrescu