Live TV

Foto Primul bazin de înot eficient energetic din țară, inaugurat la Sovata: investiție de 22,6 milioane de lei

Data actualizării: Data publicării:
bazin sovata mures
Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat de MDLPA, inaugurat la Sovata. Foto: Péter Ferenc Facebook
Din articol
Următorul bazin de acest tip va fi inaugurat la Aiud Investiţia, un răspuns la cerinţele comunităţii locale Primarul din Sovata: O piatră de hotar pentru oraş

Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat după noul proiect tip dezvoltat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) în urma unei investiţii de 22,6 milioane de lei, a fost inaugurat, sâmbătă, în oraşul Sovata.

„Bazinul de înot şi de agrement de la Sovata este primul bazin inaugurat în ţară care se implementează pe noul proiect tip dezvoltat şi întocmit de Ministerul Dezvoltării prin Compania Naţională Investiţii, în 2022. În acel an, toate proiectele tip ale Ministerului Dezvoltării au fost refăcute astfel încât să fie eficientizate energetic. Şi la bazinul de la Sovata avem prima realizare a acestui proiect tip. Sunt mai multe în curs de execuţie în ţară, dar acesta este primul care se finalizează, ceea ce înseamnă că avem spaţii mai mari, un bazin mai mare, avem locuri în tribune pentru spectatori, pentru părinţii care vor să vină să-şi urmărească copiii.

Avem spaţii adiacente, ceea ce n-am avut pe vechiul proiect tip şi, cu toate că spaţiul este mai mai mare şi cheltuielile ar trebui să fie mai mari, dar, datorită panourilor fotovoltaice şi soluţiilor energetice, cheltuielile de funcţionare vor fi mai mici la acest tip de bazin decât la cele construite anterior anului 2022. O investiţie din bugetul de stat de peste 22 de milioane de lei, pe care o predăm astăzi în proprietatea oraşului Sovata”, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, scrie Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Următorul bazin de acest tip va fi inaugurat la Aiud

Ministrul a precizat că următorul bazin de înot de acest tip, care va fi inaugurat cel mai probabil în luna martie, este cel de la Aiud.

„Sunt vreo 15 în construcţie, care sunt peste tot în mai multe judeţe ale ţării şi acum urmează să fie finalizată. Urmează Aiudul, care probabil în martie va putea fi inaugurat”, a subliniat Cseke Attila.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în cadrul ceremoniei de inaugurare a bazinului de înot de la Sovata, că locuitorii acestui oraş vor putea spune la sfârşitul anului 2025 că, în ciuda tuturor dificultăţilor, „suntem cu un pas înainte decât eram acum un an, acum doi ani, acum zece ani, acum douăzeci de ani”.

„Şi da, dacă se construieşte o sală de sport lângă şcoală, se construieşte o piscină, se construieşte o creşă, atunci înseamnă că oamenii care locuiesc aici cred în viitorul aşezării, cred că este posibil să construiască un viitor mai bun”, a afirmat liderul UDMR.

Investiţia, un răspuns la cerinţele comunităţii locale

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, a arătat că noul bazin de înot didactic din Sovata nu este doar inaugurarea unei noi facilităţi sportive, ci a unei soluţii la o problemă de lungă durată.

„Este un răspuns la cerinţele comunităţii locale, despre care discutăm de mult timp în această zonă. Această investiţie are o importanţă majoră atât pentru educaţie, cât şi pentru sănătate şi, în special, pentru viitorul nostru (...). Bazinul didactic de la Sovata este rezultatul unei munci coordonate, în care autoritatea locală, antreprenorii şi reprezentanţii din actul decizional guvernamental au colaborat pentru a transforma acest proiect în realitate. Fără participarea UDMR la guvern, aceste dezvoltări nu ar fi ajuns la realizare la Sovata, la Fântânele sau în alte localităţi din judeţul Mureş. În ultimii ani, obiectivul nostru a fost să generăm rezultate concrete, nu doar să vorbim despre unitate şi importanţa spaţiilor comunitare", a spus Peter Ferenc.

Primarul din Sovata: O piatră de hotar pentru oraş

Primarul oraşului Sovata, Fülöp László-Zsolt, a precizat că anul trecut, în luna mai, a fost semnat contractul de finanţare pentru bazinul de înot din Sovata, construit în cadrul programului naţional destinat dezvoltării infrastructurii sportive locale.

„Sunt convins că aceasta este o piatră de hotar în viaţa aşezării noastre, un moment foarte, foarte important. Ştim bine că înotul, ca atare, este un sport care poate fi practicat de la o vârstă foarte fragedă, chiar până la o vârstă înaintată. Este un efort fizic care nu solicită articulaţiile şi, ca atare, se poate face chiar şi până la o vârstă înaintată”, a arătat primarul.

Inaugurarea bazinului de înot, a subliniat edilul, este abordată cu mari speranţe, în sensul că acest obiectiv va putea găzdui competiţii sau poate fi loc de cantonament pentru sportivi.

El a mai precizat că investiţia are ca obiectiv asigurarea unor oportunităţi de practicare a sportului şi de învăţare pe tot parcursul anului pentru copii şi tineri, promovarea unui stil de viaţă sănătos, precum şi crearea unui spaţiu comunitar pentru locuitorii oraşului şi ai zonei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
S-400 Triumph
4
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
soldați pe front în ucraina
5
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace...
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bazin de inot
Reabilitarea bazinului de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București poate începe. Când ar trebui finalizate lucrările
PNRR steag UE
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
filarmonica teatru
Guvernul a alocat peste 188 de milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici din 34 de județe
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință a Coaliției, azi, de la ora 15:00: PSD continuă să ceară demiterea Dianei Buzoianu. Ce alte subiecte de dispută sunt pe agendă
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să...
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Motivele pentru care mulți români folosesc inteligența artificială...
explozie pod ucraina
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment. O...
Ultimele știri
Trafic îngreunat de ceață densă în mare parte din țară și risc de polei. Recomandările Poliției pentru șoferi și pietoni
O intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă”, avertizează preşedintele brazilian Lula da Silva
Israelul discută cu SUA eventuale noi lovituri împotriva Iranului. Mesajul lui Netanyhu către Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Fanatik.ro
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Cum pot afla dacă un moştenitor este străin de moştenire: explicaţia specialiştilor în Drept
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...