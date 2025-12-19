Live TV

Primul elicopter Black Hawk achiziţionat prin programul rescEU a fost livrat Inspectoratului General de Aviaţie

Data publicării:
BUCURESTI - AVIATIE MAI - ELICOPTERE BLACK HAWK - 24 NOI 2023
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un elicopter S-70 Black Hawk, achiziţionat prin programul rescEU şi finanţat integral de Uniunea Europeană, a aterizat, joi, la sediul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) şi Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) anunţă sosirea în România a primului elicopter destinat rezervei rescEU a Protecţiei Civile Europene, un pas major în consolidarea capacităţii europene şi naţionale de intervenţie în cazul incendiilor de pădure şi al altor situaţii de urgenţă majore”, se arată într-un comunicat al DSU transmis.

Aeronava face parte dintr-o flotă strategică europeană, distribuită în mai multe state membre, compusă din cinci elicoptere mediu-grele şi zece aeronave de tip "Canadair", destinată asigurării unui răspuns rapid şi eficient la dezastre, la nivel european.

„Aterizarea acestui elicopter marchează trecerea de la planificare la o capacitate operaţională reală. După finalizarea procedurilor de recepţie, această aeronavă va fi gata să decoleze pentru a salva vieţi, oriunde în Europa, sub egida solidarităţii europene”, a declarat secretarul de stat, şeful DSU, Raed Arafat.

Livrarea elicopterului se înscrie în implementarea programului rescEU, componentă a Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, prin care este creată o rezervă strategică de capacităţi comune pentru intervenţia în situaţii de urgenţă de amploare, atunci când capacităţile naţionale sunt depăşite.

„Elicopterul va putea fi mobilizat, la solicitarea Uniunii Europene, pentru misiuni de sprijin în alte state membre sau în ţări terţe afectate de dezastre majore, în spiritul solidarităţii europene, costurile operaţionale fiind acoperite prin programul rescEU”, se mai arată în comunicat.

În perioada următoare va fi constituită o comisie de recepţie care va derula procedurile specifice, incluzând verificări tehnice amănunţite, inspecţia dotărilor medicale şi a echipamentelor de stingere a incendiilor, precum şi zboruri de verificare, pentru confirmarea conformităţii cu specificaţiile contractuale şi cu standardele europene de siguranţă.

Aeronava este echipată cu sistemul „Bambi Bucket”, având o capacitate de peste 3.000 de litri de apă, şi poate fi utilizată pentru stingerea incendiilor forestiere, misiuni de căutare-salvare - inclusiv prin utilizarea troliului pentru extragerea victimelor din zone greu accesibile sau din mediul maritim - evacuare şi transport medical de urgenţă (MEDEVAC), inclusiv pentru pacienţi în stare critică, cu echipamente de terapie intensivă la bord.

Elicopterul are specificaţii identice cu cele ale aeronavelor Black Hawk aflate deja în dotarea Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.

 

 

