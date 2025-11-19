Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump la București: România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi

Noul ambasador numit de Donald Trump în România, Darryl Nirenberg, despre care liderul de la Casa Alba a spus că are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti a fost audiat astăzi în Senatul american. Diplomatul de peste Ocean a vorbit despre importanța relației româno-americane.

Darryl Nirenberg a vorbit despre obiectivele pe care și le-a propus să le atingă în calitate de șef al Ambasadei SUA la București. Diplomatul a punctat că România este un aliat esențial în cadrul NATO, dată fiind poziționarea sa strategică, având graniță cu Ucraina și ieșire la Marea Neagră.

„România este un aliat cheie al NATO, poziționată sa la Marea Neagră și vecinătatea cu Ucraina îi oferă un rol strategic”, a punctat acesta.

De asemenea, Nirenberg a vorbit despre stimularea eventualelor investiții românești în SUA care ar stimula crearea locurilor de muncă pe teritoriul american. Acesta a vorbit, cutumiar și despre asigurarea intereselor americanilor care sunt dislocați în țara noastră. „Mă voi focusa pe securitatea americanilor care servesc, lucrează sau vizitează țara”.



Vorbind despre realitățile geopolitice actuale, diplomatul care va ajunge la București, dacă trece de audierea din Comisie, a punctat că „Relațiile cu România sunt în cel mai important punct din istoria colaborării româno-americană”.

Cine este Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, agențiilor federale și Casei Albe, fiind specializat în gestionarea unor probleme complexe și adesea controversate. „Este o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină eficient cunoștințele substanțiale, expertiza procedurală și conexiunile solide cu factorii de decizie pentru a obține rezultate concrete pentru clienți”, precizează site-ul firmei.

Darryl Nirenberg „a obținut succese pentru clienți în influențarea unor inițiative legislative de profil înalt, inclusiv Legea de Autorizare a Apărării Naționale din 2024 (National Defense Authorization Act), Legea CHIPS și Știință (CHIPS and Science Act), Legea de Reducere a Inflației din 2022 (Inflation Reduction Act), Legea privind Reducerea Taxelor și Creșterea Locurilor de Muncă din 2017 (Tax Cuts and Jobs Act) și Legea privind Accesul la Servicii Medicale (Affordable Care Act)”.

Realizările sale includ și adoptarea Legii privind Corectitudinea față de Consumatorii de Lentile de Contact (The Fairness to Contact Lens Consumers Act), revocarea Opiniei Oficiului de Consiliere Juridică al Departamentului de Justiție privind Jocurile de Noroc pe Internet și tratamentul fiscal al anumitor Trusturi de Investiții Imobiliare (REITs), mai precizează sursa citată.

De asemenea, a fost activ în probleme legate de comerțul cu China, reformarea și implementarea programelor agricole interne și explorarea Refugiului Național de Faună Sălbatică Arctică.

Înainte de a intra în sectorul privat, Darryl Nirenberg a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senat, inclusiv cea de Consilier al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului.

În Congres, Darryl Nirenberg și-a câștigat o reputație pentru colaborarea bipartizană și abilitatea de a coopera cu ambele partide pentru a obține rezultate. Candidatura sa recentă pentru Consiliul Local din Alexandria îi oferă o perspectivă unică asupra experienței campaniilor electorale, ceea ce îi sporește eficiența în activitatea de lobby pentru clienți, potrivit sursei menționate.

Darryl este și membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic pentru Positive Coaching Alliance, o organizație non-profit dedicată promovării unor experiențe pozitive pentru tinerii sportivi și extinderii accesului la sport în comunitățile defavorizate.

Donald Trump a precizat, pe platforma sa Truth Social, că noul ambasador în România, republicanul Darryl Nirenberg are o experienţă de 40 de ani şi va susţine interesele Statelor Unite la București.

Editor : A.R.