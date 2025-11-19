Live TV

Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump la București: România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi

Data actualizării: Data publicării:
Darryl Nirenberg
Darryl Nirenberg / Sursa foto: X
Din articol
Cine este Darryl Nirenberg 

Noul ambasador numit de Donald Trump în România, Darryl Nirenberg, despre care liderul de la Casa Alba a spus că are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti a fost audiat astăzi în Senatul american. Diplomatul de peste Ocean a vorbit despre importanța relației româno-americane. 

Darryl Nirenberg a vorbit despre obiectivele pe care și le-a propus să le atingă în calitate de șef al Ambasadei SUA la București. Diplomatul a punctat că România este un aliat esențial în cadrul NATO, dată fiind poziționarea sa strategică, având graniță cu Ucraina și ieșire la Marea Neagră. 

„România este un aliat cheie al NATO, poziționată sa la Marea Neagră și vecinătatea cu Ucraina îi oferă un rol strategic”, a punctat acesta. 

De asemenea, Nirenberg a vorbit despre stimularea eventualelor investiții românești în SUA care ar stimula crearea locurilor de muncă pe teritoriul american. Acesta a vorbit, cutumiar și despre asigurarea intereselor americanilor care sunt dislocați în țara noastră. „Mă voi focusa pe securitatea americanilor care servesc, lucrează sau vizitează țara”.

Vorbind despre realitățile geopolitice actuale, diplomatul care va ajunge la București, dacă trece de audierea din Comisie, a punctat că „Relațiile cu România sunt în cel mai important punct din istoria colaborării româno-americană”. 

Cine este Darryl Nirenberg 

Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, agențiilor federale și Casei Albe, fiind specializat în gestionarea unor probleme complexe și adesea controversate. „Este o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină eficient cunoștințele substanțiale, expertiza procedurală și conexiunile solide cu factorii de decizie pentru a obține rezultate concrete pentru clienți”, precizează site-ul firmei.

Darryl Nirenberg „a obținut succese pentru clienți în influențarea unor inițiative legislative de profil înalt, inclusiv Legea de Autorizare a Apărării Naționale din 2024 (National Defense Authorization Act), Legea CHIPS și Știință (CHIPS and Science Act), Legea de Reducere a Inflației din 2022 (Inflation Reduction Act), Legea privind Reducerea Taxelor și Creșterea Locurilor de Muncă din 2017 (Tax Cuts and Jobs Act) și Legea privind Accesul la Servicii Medicale (Affordable Care Act)”.

Realizările sale includ și adoptarea Legii privind Corectitudinea față de Consumatorii de Lentile de Contact (The Fairness to Contact Lens Consumers Act), revocarea Opiniei Oficiului de Consiliere Juridică al Departamentului de Justiție privind Jocurile de Noroc pe Internet și tratamentul fiscal al anumitor Trusturi de Investiții Imobiliare (REITs), mai precizează sursa citată.

De asemenea, a fost activ în probleme legate de comerțul cu China, reformarea și implementarea programelor agricole interne și explorarea Refugiului Național de Faună Sălbatică Arctică.

Înainte de a intra în sectorul privat, Darryl Nirenberg a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senat, inclusiv cea de Consilier al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului.

În Congres, Darryl Nirenberg și-a câștigat o reputație pentru colaborarea bipartizană și abilitatea de a coopera cu ambele partide pentru a obține rezultate. Candidatura sa recentă pentru Consiliul Local din Alexandria îi oferă o perspectivă unică asupra experienței campaniilor electorale, ceea ce îi sporește eficiența în activitatea de lobby pentru clienți, potrivit sursei menționate.

Darryl este și membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic pentru Positive Coaching Alliance, o organizație non-profit dedicată promovării unor experiențe pozitive pentru tinerii sportivi și extinderii accesului la sport în comunitățile defavorizate.

Donald Trump a precizat, pe platforma sa Truth Social, că noul ambasador în România, republicanul Darryl Nirenberg are o experienţă de 40 de ani şi va susţine interesele Statelor Unite la București. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Se schimbă tot! Legea a fost votată: ”Intră în Monitorul Oficial și gata!”. Amenzile sunt fără precedent
Digi Sport
Se schimbă tot! Legea a fost votată: ”Intră în Monitorul Oficial și gata!”. Amenzile sunt fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă...
Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării
Daniel David spune că nu vor scădea salariile profesorilor: „Educația...
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier...
Ultimele știri
Senatul a respins controversatul proiect de lege care limitează dreptul la avort
Cine este preotul român numit într-o funcție cheie la Vatican. Va colabora îndeaproape cu Papa Leon
Noi controale în cazul fetiței moarte la stomatolog. Colegiul Medicilor reface traseul tragediei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Gen Matthew J. Van Wagenen (left) shakes hand with ex secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Nicușor Dan a decorat un general american. Pentru ce a primit Matthew J. Van Wagenen Ordinul „Virtutea Militară”
Teboil/Lukoil
Țara europeană în care benzinăriile Lukoil se închid
Vladimir Putin și Donald Trump.
Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina
(SP)PANAMA PANAMA CITY FOOTBALL 2026 WORLD CUP QUALIFIERS PANAMA VS EL SALVADOR
Țările calificate la Campionatul Mondial din 2026. Care este cea mai mică națională care va merge la turneul final
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou politicile președintelui Donald Trump. „Este lipsă de respect”
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Centrală oprită sau dată pe o temperatură mai mică atunci când pleci de acasă? Sfatul specialiştilor pentru a...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Ion Țiriac a intervenit în scandalul uriaș: ”E corect? Nu, este crimă! Maică-sa știe mai bine”
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Sărbători cu pensii mai mari. Bonusuri de Crăciun, ajutoare pentru alimente și energie. Când intră banii?
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă