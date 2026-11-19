Primul oraș din România care vrea să devină de bună voie comună. După 22 de ani, Căzănești din județul Ialomița se pregătește să renunțe la statutul de oraș. Oamenii speră acum la taxe mai mici, după ce dezvoltarea promisă odată cu transformarea în oraș nu a venit.

După mai bine de două decenii, cei aproape 3000 de localnici se pregătesc să lase în urmă titulatura de oraș și să revină la cea de comună. Schimbarea nu stă doar în nume, ci îi va scăpa pe oameni de povara taxelor de oraș.

„Ne bucurăm, pentru că toate impozitele sunt mari, e mai bine comună cum am avut, ni s-a băgat și din aia care vine de la baie, eu nu am baie, nu am nimic, sunt obligată să plătesc dublu la apă, nu-mi convine, că sunt amărâtă”, spune o localnică.

- Și noi ne dorim să fim comună, pentru că sunt impozitele foarte mari și nu prea arătăm așa a oraș. Sperăm să fie mai bine dacă revenim la comună.

- Mi se pare ceva normal. Arată Căzăneștiul ca un oraș? Nooo...

Căzănești a devenit oraș în anul 2004 împreună cu alte 30 de comune din România care au primit statut urban. De atunci, aproape nimic nu s-a schimbat. Până și liceul din oraș s-a transformat în școală generală pentru că nu avea suficienți elevi, iar mulți localnici încă își încălzesc locuințele cu sobe pe lemne.

- Soba de teracotă, de lemne. Și cărăm lemne, cumpărăm lemne cu 13.000-14.000 balotul, 8.000 jumătate, și băgăm în sobă.

- Nu s-a făcut nimic ca să fie oraș, absolut nimic.

- Orașul ăsta nici nu trebuia să fie... Ce s-a făcut ca un fel de oraș? Ce îmbunătățiri ne-a făcut? Brănești e comună, și nici Slobozia nu e ca Brănești, și e comună.

Ca să poată redeveni comună, Căzăneștiul a trecut prin trei referendumuri: în 2010, 2014 și 2015.

„Nu s-a dezvoltat ca un oraș. Taxele și impozitele au fost de oraș, de rangul 3 și s-au hotărât să ia această inițiativă și să facă referendumuri. Probabil că o să schimbăm absolut tot – ștampile, semnături, totemul de la intrare va fi de comună...”, declară Viorica Andronache, primărița din Căzănești.

Dar asta se va întâmpla abia după ce proiectul de lege va fi promulgat de șeful statului și va fi publicat în Monitorul Oficial.

Editor : Liviu Cojan