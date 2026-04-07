Live TV

Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat la apă la Galaţi

Data publicării:
Nava lansată la apă la Galați. Foto: Damen

Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat marți la apă la Galaţi. Nava MPV 10720 – NRP D. Joao II a fost construită la şantierul Damen din Galaţi pentru Forţele Navale Portugheze. Costurile s-au ridicat la 132 de milioane de euro, relatează Agerpres.

Costurile au fost finanțate în princial prin fondurile alocate Portugaliei prin Mecanismul European de Redresare și Reziliență ale Uniunii Europene.

Nava de 107,6 metri lungime reprezintă o alternativă la portavioanele tradiţionale, fiind proiectată să coordoneze drone aeriene, de suprafaţă şi subacvatice.

Vasul destinat marinei portugheze a fost construit în România timp de doi ani.

Constructorul spune că nava multirol poate desfășura activități de cercetare oceanografică, intervenții în caz de dezastre, dar poate participa și la misiuni militare.

Testele pe mare sunt programate în cursul acestui an, după care nava va intra în serviciul flotei portugheze.

„Nava de tip MPV 10720 are la bază un concept propus de Marina Portugheză, vizând crearea unei platforme navale multifuncționale, capabile să îndeplinească o gamă largă de misiuni, în funcție de necesitățile operaționale”, se menționează în comunicatul Damen, citat de Agerpres.

Totodată, nava beneficiază de un grad ridicat de autonomie a sistemelor și este proiectată pentru operare fără restricții în medii tropicale și temperate.

„Aceasta este optimizată pentru activități diverse, precum cercetare oceanografică, monitorizarea mediului, asistență umanitară și intervenții în caz de dezastre, precum și misiuni de supraveghere și sprijin maritim”, se mai precizează în comunicat.

În urma unei proceduri competitive de achiziție, Damen a semnat contractul în 2024.

Proiectul este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), parte a programului NextGenerationEU, fondurile fiind gestionate de Recover Portugal (PRR), precizează sursa citată.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Digi Sport
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID235892-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN_
A murit Mircea Lucescu
Radu Miruță.
Ce se va întâmpla în cazul în care SUA ar cere mai mult ajutor din...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație...
Hagi Gheorghefootballpsggalatasaray!Im333042
Hagi, la moartea lui Lucescu: „A fost mai mult decât un antrenor, a...
Ultimele știri
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce scrie pe cavoul lui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Imaginile DURERII cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Fanatik.ro
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu: când și unde va fi înmormântat. Cum arată cavoul familiei. Foto
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
În direct la TV! Fabio Capello a tras singura concluzie posibilă, după moartea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...