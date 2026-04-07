Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat la apă la Galaţi

Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat marți la apă la Galaţi. Nava MPV 10720 – NRP D. Joao II a fost construită la şantierul Damen din Galaţi pentru Forţele Navale Portugheze. Costurile s-au ridicat la 132 de milioane de euro, relatează Agerpres.

Costurile au fost finanțate în princial prin fondurile alocate Portugaliei prin Mecanismul European de Redresare și Reziliență ale Uniunii Europene.

Nava de 107,6 metri lungime reprezintă o alternativă la portavioanele tradiţionale, fiind proiectată să coordoneze drone aeriene, de suprafaţă şi subacvatice.

Vasul destinat marinei portugheze a fost construit în România timp de doi ani.

Constructorul spune că nava multirol poate desfășura activități de cercetare oceanografică, intervenții în caz de dezastre, dar poate participa și la misiuni militare.

Testele pe mare sunt programate în cursul acestui an, după care nava va intra în serviciul flotei portugheze.

„Nava de tip MPV 10720 are la bază un concept propus de Marina Portugheză, vizând crearea unei platforme navale multifuncționale, capabile să îndeplinească o gamă largă de misiuni, în funcție de necesitățile operaționale”, se menționează în comunicatul Damen, citat de Agerpres.



Totodată, nava beneficiază de un grad ridicat de autonomie a sistemelor și este proiectată pentru operare fără restricții în medii tropicale și temperate.



„Aceasta este optimizată pentru activități diverse, precum cercetare oceanografică, monitorizarea mediului, asistență umanitară și intervenții în caz de dezastre, precum și misiuni de supraveghere și sprijin maritim”, se mai precizează în comunicat.



În urma unei proceduri competitive de achiziție, Damen a semnat contractul în 2024.



Proiectul este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), parte a programului NextGenerationEU, fondurile fiind gestionate de Recover Portugal (PRR), precizează sursa citată.

Editor : M.C